realme تُطلق هاتف GT Master Edition.. أفضل الهواتف الرائدة من حيث التصميم في السوق المصري

أعلنت realme عن إطلاق هاتف GT Master Edition، أفضل هواتفها الرائدة من حيث التصميم لعام 2021.

يمثل الهاتف الثوري الجد كليًا في تصميمه وإمكانياته نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة على المستوى العالمي، وهو متاح الآن في السوق المصري بسعر أكثر من رائع، ويُعد واحدًا من أفضل هواتف الألعاب على الإطلاق، حيث يمنح المستخدمين تجربة ألعاب غير مسبوقة بفضل معالج البيانات المتطور من طراز Snapdragon 778G 5G.

الهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائية حتى 8 جيجابايت وكاميرا رئيسية 64 ميجا بكسل، وشاشة AMOLED Fullscreen بمعدل تحديث 120 هيرتز، ونظام غرفة تبريد البخار.

هاتف GT Master Edition يتم طرحه في نسختين: الأولى بذاكرة وصول عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 6,799 جنيه، والنسخة الثانية بذاكرة وصول عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت بسعر 7,599 جنيه بالإضافة لسماعات الأذن realme Buds Q2.

لقد أظهر إطلاق هاتف GT Master Edition مدى قدرة realme على تطوير فئة الهواتف الرائدة والارتقاء بها لمستوى غير مسبوق.تعلق غادة يحي-مدير العلاقات العامة في realme: "من خلال المزج بين عدد من الخصائص التكنولوجية المتطورة والمواصفات الرائدة والسعر الرائع، يسعدنا إطلاق سلسلة هواتف GT في مصر، باعتبارها أفضل هواتف realme الذكية الرائدة في السوق.

وسواءً كنت من هواة الألعاب أو محبي التكنولوجيا أو التصوير، فإنّ realme تقدم لكل مستخدم ميزة استثنائية وبسعر اقتصادي مناسب للجميع"

مفهوم تصميمي فريد من نوعه-تصميم مستوحى من شنطة السفر من خلال المزج بين التصميم الأنيق والإمكانيات التقنية الفائقة، يسعى هاتف GT Master Edition إلى تحفيز الشباب على الاكتشاف والابتكار، وتمكينهم تكنولوجيًا على نطاق واسع من خلال تقنيات وخصائص الهواتف الذكية المتطورة.

أداء فائق مستمد من سلسلة هواتف GT Seriesهاتف GT Master Edition مزود بمعالج البيانات Snapdragon 778G 5G بتقنية معالجات 6 نانومتر المتطورة، ويتألف من 4 أنوية A78 بتردد رئيسي حتى 2.4 جيجا هرتز بما يتيح أداء متكامل وقوي. يدعم الهاتف خاصية 90 فريم لأمتع تجربة للعبة Honors of Kings شاشة سامسونج AMOLED Fullscreen بمعدل تحديث 120 هيرتز ونطاق لوني DCI-P3 لعرض فائق الوضوح

الهاتف الجديد مزود بشاشة سامسونج من طراز AMOLED Fullscreen بمعدل تحديث 120 هيرتز ومعدل معاينة باللمس بتردد 360 هيرتز. تتمتع الشاشة أيضًا بنطاق لوني واسع 100% DCI-P3. الشاشة تنطق بالوضوح والألوان الزاهية مع إطار ضيق وأقل استهلاك للطاقة.

نظام غرفة تبريد البخار

الهاتف الجديد مجهز بغرفة بخار بمساحة إجمالية تصل إلى 1729.8 مللي متر مربع، حيث توفر الغرفة في هاتف GT Master Edition تبريدًا أكثر كفاءة لمساحة أكبر مقارنة بنظام تبريد الأنابيب المعتاد.

بالإضافة لذلك، فإنّ نظام التبريد الذي يتألف من 5 طبقات تم تصنيعه من الجرافيت والنحاس وسبيكة الألومنيوم وجل السيليكا.... الخ. وتغطي المساحة الكبيرة لحوض الحرارة 100% من مصادر الحرارة الأساسية للهاتف وتصل مساحتها الإجمالية لأكثر من 12387.4 مللي متر مربع، ويساهم ذلك في تقليل درجة حرارة الهاتف بصورة ملحوظة ويحافظ على أعلى أداء للهاتف.

تشغيل وضع GT للوصول إلى الأداء الفائق

يتيح هاتف realme GT Master Edition لمحبي الألعاب تشغيل وضع GT الذي يتيح للجهاز الحد الأقصى لأداء وحدة المعالجة المركزية للهاتف بمعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هيرتز، وجودة صورة محسّنة لا مثيل لها Ultra-Reality Enhanced Picture Quality، وتشغيل المؤثرات البصرية لأعلى جودة لمقاطع الفيديو Ultra-HD Visual Effects لتجربة ألعاب لا مثيل لها. يتيح وضع GT أيضًا خاصية التشغيل السريع للألعاب وإضافة تأثير الاهتزاز 4D، لتجربة ألعاب متعددة الأبعاد لكل عشاق الألعاب والمغامرات.

تكنولوجيا توسيع ذاكرة الوصول العشوائية: يدعم هاتف realme GT master edition خاصية ذاكرة الوصول العشوائية الافتراضية التي تعمل على توسعة الذاكرة العشوائية للهاتف حتى 5 جيجابايت.

وباعتبارها خاصية يتحكم فيها المستخدم، يقوم الهاتف بتخصيص جزء من مساحة التخزين السريعة كذاكرة وصول عشوائية افتراضية عندما يشغل المستخدم تطبيق أو لعبة تتطلب ذاكرة إضافية. ويساعد ذلك على تقليل زمن التحميل وتحسين تجربة تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

بطارية عملاقة وشاحن SuperDart فائق السرعة 65 وات

هاتف realme GT Master Edition مزود ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير يدعمها شاحن فائق السرعة 65 وات يعمل بتكنولوجيا شحن SuperDart ويمكنها شحن 100% من بطارية الهاتف خلال 33 دقيقة فقط، بما يضمن شحن الهاتف خلال دقائق معدودة للمستخدمين الذين يستمتعون بأسلوب حياة نشط وسريع. يدعم الهاتف أيضًا الشحن فائق السرعة عند ممارسة الألعاب والذي يتيح شحن البطارية حتى 38% خلال ساعة واحدة من اللعب، وبالتالي لا يضطر محبو الألعاب للتضحية بتجربة اللعب خلال اللحظات الحاسمة للألعاب.

الوضع الاحترافي والحصري للتصوير في الشارع

تعاونت REALME مع العديد من مصوري الشوارع المحترفين للوصول إلى ابتكار حصري للتصوير الفوتوغرافي في الشوارع يعتمد على أسلوب الحكي.

وبدراسة التصوير الفوتوغرافي في الشوارع حول العالم، استخلصت realme أهم صفتين لصورة الشارع وهي السرعة والواقعية، وبالتالي تمكنت الشركة من ابتكار وضع التصوير الفوتوغرافي الاحترافي في الشوارع والذي تتيح للمستخدم التقاط صور فوتوغرافية بسرعة وتقليل التداخل بين خوارزميات التصوير.

الهاتف الجديد مجهز بكاميرا رئيسية 64 ميجا بكسل وبعدسة تصوير واسعة 119 درجة وعدسة ماكرو 4 سم. ويمكن للكاميرا الاحترافية المزود بها هاتف realme GT Master Edition التصوير بكل دقة عن قرب أو بعد، بالنهار أو في المساء، وبوضع تصوير البورتريه أو اللاندسكيب، وهو ما يتيح لمحترفي التصوير الفوتوغرافي باقة من الاختيارات والبدائل لالتقاط أفضل الصور.

فلتر صور الشارع: يحاكي هاتف GT Master Edition التأثيرات اللونية للأفلام بتكنولوجيا شركة كوداك، العلامة التجارية التي يتخطى تاريخها قرنًا من الزمن في عالم التصوير، وذلك عند معالجة الصور الفوتوغرافية التي يتم التقاطها في الشارع وتوفير مؤثرات بصرية تعتمد على التباين الواضح للألوان.

كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل: تم تزويد الهاتف بكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل تعمل بمستشعر من طراز Sony IMX615 وفتحة عدسة 2.45 وزاوية تصوير 85 درجة، حيث تتمكن الكاميرا من التقاط صور بوضوح 6560*4928 مما يجعلها من أفضل كاميرات السيلفي في تلك الفئة. تدعم كاميرا السيلفي للهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بوضوح 4K، والتصوير بوضع التصوير الليلي ووضع البورتريه وخاصية التجميل التلقائي للصور، بالإضافة لخاصية التعرف على المناظر اعتمادًا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإعدادات الكاميرا القابلة للضبط، بما يمنح محبي صور السيلفي تجربة تصوير استثنائية.