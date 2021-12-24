استجابة لـ«الوطن».. «التضامن» تتكفل بالمشردة الحامل وتوفر لها مصدر رزق

استجابة لما نشرته «الوطن» في بثٍ مباشر، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، مع السيدة هناء مصطفى المعروفة بـ«المشردة الحامل»، والتي كانت تسكن أحد أرصفة قصر العيني في القاهرة، نقلت وزارة التضامن السيدة إلى دار الخير، والتكفل بمصاريف ولادتها.

التضامن تنقل «المشردة الحامل» لدار إيواء وتتكفل بمصاريف الولادة

ونقل فريق أطفال وكبار بلا مأوى، السيدة المعروفة بـ«المشردة الحامل» إلى دار الخير في منطقة ناهيا بالجيزة، وتكفلت بمصاريفها صحيا لحين الولادة، حيث من المقرر أن تضع مولودها الثاني خلال أيام.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا على إنهاء ما يتعلق بالتكفل بمصاريف الولادة ورعاية الأسرة لمدة 4 أشهر بعد الولادة، والتجهيز لدفع إيجار شقة لمدة عام للسيدة، وتجهيز مشروع صغير لها لكسب الرزق.

كانت هناء مصطفى تحدثت، في بث مباشر، لـ«الوطن»، قائلة إنها متزوجة وتعيش في مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وأن زوجها طردها بعد خلافات زوجية حادة؛ لتعيش مشردة لمدة 10 أيام متتالية.

وتابعت السيدة: «جوزي طردني وخد بنتي مني ووداها مدرسة داخلي، وبقالي في الشارع 10 أيام، وظروفي صعبة جدًا، ومش قادرة أتحمل البرد ونفسي أولد في أي مستشفى».

«أطفال وكبار بلا مأوى»: نتابع أوضاع المشردين في الشوارع لحظيا

قال أكد حازم الملاح المستشار الإعلامي لبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى، بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ«الوطن»، إنه يتم استقبال فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528.