تطبيقات توصيل الطعام الأكثر نموا.. إغلاق كورونا يضاعف الإيرادات

أصبحت تطبيقات توصيل الطعام أحد أسرع أنواع التطبيقات نموًا في عام 2020، على مستوى العالم، بعدما أصبحت، إلى حد ما، أداة لا غنى عنها في حياة المستهلكين لطلب الطعام بطريقة آمنة وبعيدة اجتماعيًا ومريحة، وأدى التغيير الجذري في الطريقة التي يتمتع بها المستهلكون بالمطعم والوجبات الجاهزة إلى زيادة تفاعل المستخدمين مع تطبيقات توصيل الطعام.

5.5 مليار دولار إيرادات 4 تطبيقات لتوصيل الطعام

وحققت أكبر أربع شركات لتوصيل الطعام في الولايات المتحدة - DoorDash و Grubhub و Uber Eats و Postmates - ما يقرب من 5.5 مليار دولار عائدات مجتمعة من أبريل إلى سبتمبر 2020، أي أكثر من ضعف عائداتها المجمعة البالغة 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2019، حيث يواصل المستهلكون الذين طلبوا الطعام عبر التطبيقات بدافع الضرورة طوال الوباء القيام بذلك، وفقاً لموقع «Business of Apps».

استمرار نمو في إيرادات تطبيقات توصيل الطعام

ولاتزال تطبيقات توصيل الطعام والشراب في ارتفاع، على الرغم من القيود المخففة وعودة العديد من المطاعم للفتح ببطء لتجربة تناول الطعام، مع توقع وصول الإيرادات إلى مستويات جديدة في الأسواق على مستوى العالم، تشير توقعات إلى زيادة السوق العالمية لتطبيقات التوصيل إلى 120 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021، لتصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2027، وفقاً لموقع «Business of Apps».

مستقبل تطبيقات توصيل الطعام والشراب

أدى الوباء والحياة في حالة من الإغلاق، إلى تطور في كيفية استهلاكنا للمنتجات وشراء الطعام، تتناسب الحاجة إلى خدمات آمنة يسهل الوصول إليها تمامًا مع النماذج الحالية التي توفرها تطبيقات توصيل الطعام، وتقدم تطبيقات توصيل الطعام الأكثر نجاحًا لعملائها موقعًا إلكترونيًا يمكن استخدامه بجانب تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم، لضمان تجربة مستخدم مثالية، ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول من خلال الويب أو من خلال التطبيق، مما يمكنهم من استخدام بالطريقة التي تناسبهم.