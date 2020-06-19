بـ10 جنيهات.. التموين تدرس توصيل الطلبات للمنازل

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، إبرام بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التوصيل والشحن، لتوصيل سلع التموين إلى المنازل، في خدمة جديدة تسعى إليها الوزارة للمرة الأولى.

وكشف مصدر لـ"الوطن"، أن الوزارة تفكر في هذا الأمر ضمن حزمة الخدمات الإليكترونية، التي ستطلقها بدءا من مطلع يوليو المقبل ومنها استخراج بطاقات جديدة بشكل إليكتروني عبر موقع دعم مصر، "نفكر أن يكون من ضمنها أيضا توصيل سلع التموين لمنازل المواطنين، عن طريق أن تتولى شركة توصيل وشحن مهمة استلام السلع التموينية من البقال التمويني التابع للمواطن، وتوصيلها لمنزله".

وشرح المصدر الفكرة التى تسعى الوزارة لتطبيقها: "لما نتعاقد مع شركة، هيكون فيه أبلكيشن مخصوص للسلع التموينية، الأبلكيشين هيطلب من المواطن تسجيل اسمه ورقمه القومي ورقم بطاقة التموين واسم البقال التمويني التابع له ومنطقته الجغرافية، وبمجرد التسجيل هتظهر قائمة السلع اللي هما 20 سلعة، المواطن يختار منهم، وهيتم التوصيل للمنزل".

وتابع بأن الوزارة بدأت مفاوضات أولية مع إحدى الشركات، على ألا تزيد رسوم التوصيل للمنزل عن 10 جنيهات مهما كان عدد أفراد البطاقة.