التضامن تكفل سيدة حامل بلا مأوى.. نقلتها لدار رعاية وتتابعها حتى الولادة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كل أوجه الرعاية الكاملة لسيدة حامل بلا مأوى تدعى «هناء»، ونقلها إلى «دار الخير» للرعاية بمنطقة بولاق الدكرور، ومتابعة حالتها الصحية حتى ميعاد الولادة.

وكان فريق برنامج «أطفال وكبار بلا مأوى»، قد تلقى بلاغًا يفيد بتواجد سيدة حامل بالشارع بمنطقة قصر العيني، وعلى الفور توجه فريق شمال الجيزة التابع للبرنامج، لبحث الحالة وتلبية احتياجاتها، وتبين أن الحالة للسيدة «هناء» 40 عاما، وكانت تتواجد بمنطقة المنيرة بمحيط مستشفى قصر العيني.

السيدة تركت منزل الزوجية منذ 10 أيام

وتبين أن السيدة متزوجة، وعلى إثر خلافات زوجية تركت المنزل منذ 10 أيام تقريبا، وتقيم بالشارع منذ ذلك الحين، مع العلم أنها حامل بالشهر التاسع.

وقام فريق شمال الجيزة التابع لبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى، بإجراء مقابلة لجمع البيانات وبحث الاحتياجات، كما جرى التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، التي استجابت على الفور بعد توضيح ظروف الحالة، وقامت بالتواصل مع «دار الخير» التابعة لجمعية «العلاقات الإنسانية»، لاستقبال الحالة.

وجرى نقل الحالة وتسكينها بالدار، على أن يجري استكمال الإجراءات صباح غد السبت، من جانب مسؤول إدارة الحالة بالوحدة.