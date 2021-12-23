وزيرة التضامن: 20 مليار جنيه صافي تمويلات العملاء في بنك ناصر خلال عام

قالت «نيفين القباج»، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ميزانية بنك ناصر، بلغت 29 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 22 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 31%، لافتة إلى أنّ البنك استطاع تحقيق طفرة في إجمالي محفظة القروض خلال العام الحالي، حيث بلغ صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه مقارنة بـ16مليار جنيه في العام المالي السابق، بمعدل نمو 25%، بالإضافة إلى تحقيق 44% نمو في حجم الودائع خلال العام الحالي لتصل إلى 13مليار جنيه، مقارنة بـ 9 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الاطلاع علي تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات .

1.5مليار جنيه اجمالى صافى ربح بنك ناصر فى 30 يونية 2021

ووفقا لبيان صحفي، أشارت «القباج»، إلى الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيه 2021، حيث أظهرت المؤشرات المالية استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، فعلى صعيد النتائج المالية استطاع البنك تحقيق صافى ربح 1.5مليار جنيه فى 30 يونيه 2021، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 7%.

رفع رأس مال بنك ناصر بقيمة ملياري جنيه

وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي، أنّ بنك ناصر ركيزة للتمكين الاقتصادي واستراتيجية حياة كريمة، مؤكدًا الموافقة على رفع رأس مال البنك بقيمة ملياري جنيه ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليارات جنيه، بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك في السوق المصرية.

ووافق البنك علي صرف عائد استثمار لأصحاب الودائع، مؤكدا أنه يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقا لنتائج الأعمال بنسبة 8% وهو أعلي عائد في القطاع المصرفي.