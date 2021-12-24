محاكاة لكوكب المريخ في أكبر جزيرة مهجورة على الأرض.. «هوتون- مارس»

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن كوكب المريخ له ظروف معينة ومختلفة، لذلك فهو موضع اهتمام علوم الفضاء والرصد ووكالة ناسا ومختلف المجالات التي تعمل في هذا المجال على مستوى العالم.

جزيرة ديفون أكبر جزيرة غير مأهولة على سطح الأرض

واستعرضت «الخلالي»، خلال تقديم حلقة اليوم الجمعة من برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «cbc»، محاكاة كوكب المريخ على الأرض فيما يعرف باسم «هوتون- مارس»، موضحةً أن هذا المشروع موجود في جزيرة «ديفون» أقصى الشمال الكندي، وهي أكبر جزيرة غير مأهولة على سطح الأرض، إذ أن ظروفها قاسية وتقترب من ظروف كوكب المريخ.

وتابعت الإعلامية قصواء الخلالي: «منذ اكتشاف هذه الجزيرة والتوصل إليه في عام 1997م جرى إنشاء هذا المركز بدعم كامل من وكالة ناسا، إذ نفذ هذا المركز مجموعة من التجارب والأبحاث والمنشآت الخاصة بما يتعلق بكوكب المريخ، ويتم عليه إجراء كل التجارب المتعلقة بكوكب المريخ والاستعداد للتعامل مع الكوكب، مثل وضع الإنسان وحركته، لدرجة أن هناك تحديثات كثيرة بسبب التعامل مع الجزيرة».

درجة حرارة الجزيرة تقترب من اليوم الصيفي بالمريخ

وأشارت إلى أن درجة حرارة الجزيرة تقترب من اليوم الصيفي على كوكب المريخ، كما أن طبيعة التربة هناك تقترب من طبيعة التربة في المريخ، وفيها بعض المقومات المشابهة له، ومع خلوها من السكان وظروفها الخاصة كانت بيئة مهيأة، لذلك جرى تأسيس مشروع «هوتون- مارس» هناك.

ويعد برنامج «في المساء مع قصواء» أول برنامج ثقافي شامل يهتم بالشأن الثقافي والوعي وبناء الإنسان، ويسلط الضوء على الجانب التثقيفي لدى المشاهد، ويستضيف كبار المفكرين والأدباء والعلماء في شتي المجالات الفكرية والعلمية والمعرفية.