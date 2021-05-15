اللحظات الأولى لهبوط مركبة فضاء صينية على كوكب المريخ (فيديو)

عرضت شاشة «روسيا اليوم»، اللحظات الأولى للهبوط الناجح للمسبار «Tianwen-1»، الذي يحمل أول جوالة صينية مرسلة إلى المريخ، على سطح الكوكب الأحمر، وبذلك أصبحت الصين ثاني دولة بعد الولايات المتحدة توصل مركبة فضائية بنجاح إلى الكوكب الأحمر.

وقالت الإدارة الفضائية الوطنية الصينية، في بيان، إن المسبار هبط بنجاح على المنطقة المحددة مسبقا على سطح المريخ، مشددة على أن هذه المرة هي الأولى التي تهبط فيها الصين مركبة على المريخ.

وتم إطلاق المسبار Tianwen-1 من مطار فينتشان الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين يوم 23 يوليو 2020، ووصلت المركبة الخالية من طاقم إلى مدار المريخ في فبراير 2021 وعمل خلال شهرين على دراسة أماكن محتملة مناسبة للهبوط.

وكان صاروخ لونج مارش 5 قد أطلق تيانوين-1 التي يبلغ وزنها خمسة أطنان من جزيرة هاينان بجنوب الصين في يوليو تموز العام الماضي، وبعد أكثر من ستة أشهر وصلت تيانوين-1 إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير، وأطلق على المركبة اسم تيانوين-1 نسبة إلى قصيدة صينية كتبت قبل ألفي عام.