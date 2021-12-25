مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-12-2021 في محافظات مصر

يتطلع المسلمون إلى معرفة مواعيد الفروض يوميًا، لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة، وعليه تستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وحسب ما أعلنت عنه هيئة المساحة، فإن مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تشهد تفاوتا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:23

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 04:59

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب 05:08

أذان العشاء: 06:29

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب 05:01

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ووفقًا لما أعلنت عنه الدول العربية، فإن مواقيت الصلاة كذلك تشهد حالة من التفاوت، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 05:38

أذان الظهر: 12:19

أذان العصر: 03:17

أذان المغرب 05:36

أذان العشاء: 07:06

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 05:34

أذان الظهر: 12:20

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 05:46

أذان العشاء: 07:16

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:32

أذان الظهر: 01:07

أذان العصر: 03:49

أذان المغرب 06:07

أذان العشاء: 07:33