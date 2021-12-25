رئيس الاتحاد السكندري يصدم جماهير الزمالك: سنضم مدافع القلعة البيضاء في يناير

أطلق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، تصريحات صادمة لجماهير نادي الزمالك، حول هوية أولى صفقات سوق الانتقالات الشتوية لزعيم الثغر.

وكشف رئيس النادي السكندري عن أنه حسم صفقة ضم محمود شبانة مدافع نادي الزمالك، وذلك بسبب عدم قيده حتى الان في صفوف قائمة الفريق الأبيض.

وأشار إلى أنه تواصل مع رئيس الزمالك، وتأكد منه ان المدافع صاحب الـ 26 عاماً هو لاعب حر في الوقت الحالي.

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