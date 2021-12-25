تفتيش 100 منشأة وتعيين 1000 شاب بينهم 10 من ذوي الهمم بجنوب سيناء

قال أشرف علم الدين وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم السبت، إن المديرية نفذت توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتنشيط الحرف اليدوية، وتقديم المساعدة للشباب في مجال الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بذوي القدرات ومساعدتهم للانخراط في المجتمع، مشيرا إلى أن المديرية قامت بتعيين 10 من ذوي القدرات من أبناء محافظة جنوب سيناء.

التفتيش على 100 منشأة

وقال «علم الدين»، إنه جرى المرور على نحو 100 منشأة للتأكد من تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية، حيث قامت المديرية بالتفتيش على 30 منشأة، وإعادة التفتيش على 70 أخرى، فضلا عن تحرير 15 محضراً للسلامة والصحة المهنية لمنشآت مخالفة.

وأوضح أنه جرى عقد ندوتين للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية المتفق عليها من أجل حماية العامل في المقام الأول والمنشآت، إضافة إلى إجراء 40 قياسا ميدانيا.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء إلى عقد اجتماع الأسبوع الماضي، مع اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة والتي وافقت على صرف منحة زواج لخمسة عمال، وصرف منحه مولود لـ12 عاملا، إضافة إلى صرف رعاية صحيه لعامل، فضلا عرض تقرير إغلاق منحة المولد النبوي الشريف لعام 2021 لـ3329 عاملا.

تعيين 1000 شاب

وأكد وكيل وزارة القوي العاملة، أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بتعيين 1000 شاباً، بينهم 10 من ذوى الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم 2150 شابا.

وأشار إلى الموافقة على تجديد تراخيص تصريح عمل لـ40 أجنبيا من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

ورشة تدريبية للحرف اليدوية

وقال «علم الدين»، إن المديرية تقوم بتفعيل دور المشاركة المجتمعية، وتشجيع الابتكارات والصناعات اليدوية، موضحا أنه شارك في ورشة عمل تدريبيه على الأعمال اليدوية والاستفادة من المخلفات البيئية بمعهد فتيات طور سيناء النموذجي أعدادي ثانوي الازهرى، إذ جرى التعرف علي شرح لأنواع الخامات والادوات المستخدمة في المشغولات اليدوية والمنتجات الشائعة ومدى مشاركة أولياء الأمور والطلاب في التصنيع.