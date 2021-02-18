«القوي العاملة» تعلن وظائف بـ2500 جنيه وطريقة التقديم

أعلنت مديرية القوس العاملة بمحافظة المنوفية، عن عدد من الوظائف المختلفة في عدد من الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، مضيفة أنه على من يرغب التقدم لإحدى هذه الفرص أو معرفة المزيد عنها التوجه إلى مكتب التشغيل بمدينة قويسنا بمساكن تيمور بجوار التأمين الصحي، أو وحدة التشغيل بديوان عام مديرية القوى العاملة بالمنوفية بمدينة شبين الكوم.

فرص عمل صيادلة وكميائيين بشركة سيجما

قالت مديرية القوي العاملة بالمنوفية، في بيان لها اليوم، إن شركة سيجما للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا عن حاجتها لشغل لوظيفة، دكتور صيدلي بواقع 4 أشخاص فقط من الذكور، على أن يكون الراتب الشهري 2500 جنيه، كما أعلنت الشركة عن احتياجها لكميائيين من خريجي كلية العلوم بواقع 4 أشخاص للعمل في الشركة مقابل مرتب شهري 2100 جنيه.

فرص عمل مندوب مبيعات بشركة مصر الدولية

وأكدت مديرية القوي العاملة بالمنوفية، توفر فرص عمل في شركة مصر الدولية للتنمية الزراعية بالمنطقة الصناعية بقويسنا عن حاجتها لعدد 20 فرد للعمل في وظيفة مندوب مبيعات، ومن بين الشروط المطلوبة للعمل أن يكون المتقدم للوظيفة من الذكور فقط، وحددت الشركة المقابل المادي المخصص لمندوب المبيعات على أن يتقاضي 1800 جنيه شهريا.

فرص عمل عاملات تغليف بشركة نورماندي

وأوضحت مديرية القوي العاملة بالمنوفية، أن شركة نورماندي العاملة في مجال الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا تحتاج للعمل لديها، عاملات تعبئة، بواقع 10 أشخاص فقط من السيدات، على أن يكون الراتب الشهري المخصص للعمل 800 جنيه يوميا بالإضافة إلى بدلات.

وعلى صعيد متصل، اجتمع علي حامد الزقم مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية، مع مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومديري مكاتب التفتيش والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بمركزي أشمون والشهداء، لإعداد خطة حصرالعمالة غير المنتظمة وتوفير العمالة اللازمة لتلك المشروعات التى يتم تنفيذها بمركزى الشهداء وأشمون بمحافظة المنوفية.