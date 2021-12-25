«الري» تُفعل منظومة مراقبة تشغيل الآبار الجوفية عن بُعد لأول مرة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه في ضوء استراتيجية الوزارة للحفاظ على المخزون الجوفي وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وتعظيم العائد من وحدة المياه، جرى اليوم السبت تفعيل منظومة المراقبة لتشغيل الآبار الجوفية الحكومية بمحافظة الوادي الجديد، من خلال التحكم الكامل بالآبار بتفعيل خاصية الغلق الآلي حال وصول البئر لكمية السحب المقررة وذلك بعد نجاح المنظومة في تحقيق المراقبة اللحظية لمقررات السحب من الآبار.

تطبيق ضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية

وأضاف «عبد العاطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وزارة الري تشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة ضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، وذلك ترشيداً لها لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن المياه الموجودة في خزانات مصر غير متجددة، لافتا إلى أن الوزارة بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد تتوسع وتشجع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية للتحكم في معدلات السحب الآمن من الآبار على عكس النظم التي تعتمد على الديزيل أو الطاقة الكهربائية.

تطبيق المنظومة الجديدة للتحكم في 19 بئرا جوفيا

وأوضح «عبد العاطي» أن أنظمة التحكم عن بعد والرصد تم تطبيقها على 19 بئرا جوفيا تتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدا، كما يتم أيضاً تجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة من الخزان الجوفي، لافتا إلى أن الآلية الجديدة تضمن سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

استخدام مقياس الرطوبة لمعرفة احتياجات الأراضي للمياه

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تقوم باستخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع بمحافظة الوادى الجديد، وربطها بمنظومة التحكم الآلي والتى تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارعين بشكل فورى عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة، وهي ما تساعد على تمكينهم من تحديد المواعيد المثلى لبدء وإنهاء عملية الرى، الأمر الذى يدعم عملية رفع كفاءة الرى وترشيد استخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة لتحقيق التحكم الكامل في المنظومة المائية من خلال ربط عملية ري الأراضى الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.