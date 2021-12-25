طماطم بختم النجمة تثير قلق مواطني الإسماعيلية.. وخبير يحذر من تناولها

أثار انتشار أحد أنواع الطماطم بأسواق الإسماعيلية بعض الشكوك في عدم صلاحيتها، لوجود آثار لشكل نجمة على حبات الطماطم في منطقة العنق.

وقالت إحدي السيدات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «الطماطم دي اشترتها من السوق النهاردة، ولما روحت عشان أغسلها للأكل، اكتشفت إن فيه علامة النجمة موجودة على كل واحدة فيها، حد عنده تفسير؟».

وتوالت التعليقات على صورة الطماطم بعد نشرها، منها تعليق علمي يوضح حقيقة وسبب هذا الشكل، ومنها تعليقات كوميدية سخرت من السؤال وشكل الطماطم.

ورد علي جمال، أحد المتابعين بقوله: «النجمة نتيجة إن أشعة الشمس لم تصل لهذا المكان بسبب العنق الأخضر اللي على شكل النجمة، فأخدت شكلها بالظبط»، وكتبت هبة أحمد: «دي خضرا من جوا، لسه ماستوتش، خليها بره يومين تكون بقت حمرا وحلوة»، فيما كتب وليد حسن: «ده مكان العنقود، ولما رشوا كبريت علشان تحمر لم يصل لمكان العنقود وتسبب في ترك علامة».

معلقون يسخرون من شكل الطماطم

وتداول مواطنون آخرون تعليقات ساخرة على صورة الطماطم، وكتب طلعت عبد الحميد: «نوعها طماطم النجمة الذهبية».

وكتب محمد محسن: «الطماطم كانت بتعمل الواجب ومابتنساش الكشكول»، فيما قال أحمد السعيد «الطماطم كانت شاطرة في المحصول، والمزارع أداها نجمة التميز وهو بيجمعها، وهترقص في الخلاط».

مهندس زراعي يفسر سبب وجود النجمة على بعض ثمار الطماطم

من جانبه قال محمد إبراهيم، مهندس زراعي، إن بعض المزارعين يلجأون لرش بعض الأنواع من الكيماويات، لتعجيل إحمرار الثمرة، وهناك أماكن لا يصل إليها في نفس التوقيت أشعة الشمس وتظل على لونها الأخضر.

وأضاف لـ«الوطن»، أن هذا النوع يفضل الابتعاد عنه لأنه غير كامل النضج، ويحتاج لفترة أخرى لتتحول الثمرة من الداخل إلى اللون الأحمر وتنضج بشكل كامل.