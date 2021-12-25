تحذير من تجميد الأطعمة أكثر من مرة: خطر على الصحة ويسبب التسمم

ملايين من الأشخاص حول العالم يصابون بالتسمم الغذائي، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية حيث يصاب شخص واحد من كل عشر، بالتسمم الغذائي سنويا حول العالم، بسبب تناول الطعام الملوث، وتعد الجراثيم المعدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات، أو سمومها السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتسمم الغذائي.

الشراء من أماكن موثوق فيها

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب إدريس، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، أنه لتجنب التسمم الغذائي فيجب شراء المنتجات الغذائية من أماكن موثوق فيها، مع التأكد من سلامة الخضراوات والفاكهة التي يتم شراؤها.

أخطاء تسبب التسمم الغذائي

وأشارت «عبد الوهاب» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه هناك بعض الأخطاء يمكن أن تسبب التسمم الغذائي منها عدم الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، بالإضافة إلى القيام بغسل اللحم والدجاج في غير المكان المخصصة له لأن هذه الخطوة تؤدي إلى انتشار الجراثيم والبكتريا.

وأوضحت أنه من الخطورة وضع اللحم والدجاج المطبوخين في الصحن الذي وضعت فيه القطع وهي نيئة؛ لأن هذا يسمح إلى انتشار الجراثيم والبكتريا التي تسبب التسمم بجانب عدم طبخ اللحم والدجاج وثمار البحر بشكل كاف.

تحذير من تناول بعض الأطعمة النيئة

ونوهت استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، إلى أن تناول عجين نيء لم يجر طهوه ينتج عنه الكثير من المشاكل الصحية، كما أن تحضير الطعام على سطح العمل في المطبخ مباشرة من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، مؤكدة أنه من الخطأ تجميد الأطعمة أكثر من مرة وأنه له خطورة على الصحة، وأيضا ترك الطعام لمدة طويلة قبل إدخاله إلى الثلاجة.