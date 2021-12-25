سفير مصر بكندا يشارك في مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية

يشارك سفير مصر في كندًا، يوم الاثنين 27 ديسمبر، في افتتاح المؤتمر الـ 48 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا، والذى يُعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالمشاركة مع مؤسسة الجامعات الكندية بمصر، ويستمر خلال الفترة من 27-29 ديسمبر الجاري.

المؤتمر يجمع نخبة من العلماء والأساتذة المصريين بالجامعات الكندية

وفي تصريح للسفير المصري أحمد أبو زيد، أعرب عن سعادته وتطلعه للمشاركة في هذا الحدث المهم والفريد الذي يجمع نخبة منتقاة من العلماء وأساتذة الجامعات المصريين العاملين بعدد من الجامعات الكندية، مثل جامعات رايرسون وألبرتا وكالجرى وكونكورديا ووترلو وبريتيش كولومبيا وكارلتون، للإسهام بأبحاثهم ومقترحاتهم العلمية حول سبل دعم رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية 2030 في مجالات متنوعة.

وأشاد السفير المصري بالدور الريادي المهم الذي تقوم به رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية في تنظيم هذا المؤتمر المهم للعام الـ 48، مقدماً الشكر للدكتور محمد عطا الله رئيس الرابطة ومنسق عام المؤتمر، ومتمنياً أن تسهم فعاليات وجلسات المؤتمر المتنوعة في طرح أفكار ومقترحات علمية مبتكرة لدفع عجلة التنمية والتطوير والتحديث التى تشهدها مصر فى المرحلة الحالية.