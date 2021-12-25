مكرم تشارك في مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا بالعاصمة الإدارية

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مشاركتها في المؤتمر الـ 48، لرابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا، في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مشاركة العديد من كبار رجال الدولة، والعلماء المتميزين وشباب الباحثين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية في مجالات عديدة، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزيرة، على التواصل مع علماء وخبراء ومصر بالخارج وربطهم بالوطن الأم.

عقد المؤتمر لأول مره في العاصمة الإدارية

يُعقد المؤتمر للمرة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «دور العلماء المصريين والمغتربين نحو تحقيق رؤية مصر 2030»، في مقر مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أول حرم جامعي تم إنشاؤه في مصر؛ ليقدم نموذجا تعليميا عالميا لفروع جامعات كندية من حيث الجودة والكفاءة.

وقال الدكتور محمد عطا الله منسق المؤتمر ونائب رئيس جامعة مدينة نيويورك، إن المؤتمر يهدف إلى تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة خلال الـ 15 عامًا المقبلة، انطلاقا من بنود الخطة التنفيذية لإستراتيجية وزارة التعليم العالي نحو تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، ومواكبة العلماء المصريين لنظرائهم بالخارج من خلال فروع الجامعات الأجنبية واستقطاب الكوادر المصرية، والعمل على ربط علماء مصر في الخارج ببلدهم الأم التي لم تنفصل عنهم أبدا.

المؤتمر يهدف لإعداد جيل قادر على مسايرة التطورات

ومن جانبها أكدت الدكتورة هادية حمدي نائب رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر للمبادرات الاستراتيجية والتطوير الأكاديمي والتي تستضيف المؤتمر في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر العديد من الأوراق البحثية في العديد من المجالات مثل الاستدامة، الحفاظ على الطاقة، الابتكار وريادة الأعمال، التنمية الاقتصادية، الصحة العامة، العلوم الطبية أثناء الجائحة، تنمية رؤوس الأموال.

وأوضحت حمدي، أن المؤتمر يهدف لتقديم أفكار وتوصيات تساعد على تطبيق ثقافة الابتكار والتغيير والتطوير من أجل إعداد جيل قادر على مسايرة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.