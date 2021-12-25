سعر كيلو الكاجو في مصر 2021 في المحلات و«أون لاين».. قبل رأس السنة

مع اقتراب نهاية العام الجاري، يبحث الكثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن سعر كيلو الكاجو في مصر 2021، والمكسرات، باعتبارها من أهم من الأطعمة الخفيفة التي يحرص الكثيرون على تناولها خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس أو الميلاد وليلة رأس السنة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم على مدار الساعة، سعر كيلو الكاجو في مصر 2021 بالإضافة إلى أسعار المكسرات المختلفة مثل البندق والفستق وغيرها من الألعاب، في التقرير التالي.

سعر كيلو الكاجو في مصر 2021

وتباين سعر الكاجو في المحلات ليتراوح سعر الكيلو جرام العادي ما بين 280 إلى 600 جنيه، بينما الكاجو بطعم الجبنة ما بين 480 إلى 800 جنيه، والكاجو المدخن نحو 480 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيس الكاجو 250 جراما على المواقع التجارية من 73 إلى 340 جنيهًا، حسب العلامة التجارية، وما إذا كان مستوردا أم لا.

أسعار المكسرات 2021

وجاء سعر 250 جراما من الفستق نحو 90 جنيهًا، والحلبي المالح 120 جنيهًا، والمحمص بالملح 100 جنيه، وفستق ملح وليمون نحو 90 جنيهًا، وفستق نيء 150 جنيهًا.

بينما سعر البندق المحمص وزن 250 جراما نحو 75 جنيهًا، والمقشر التركي 65 جنيهًا، والبندق النيء 75 جنيهًا.

ووصل سعر 250 جراما من عين الجمل الأمريكي المقشر إلى 75 جنيهًا، في حين كان سعر اللوز الأمريكي النيء وزن 250 جراما 80 جنيهًا.

بينما جاء سعر الذرة المقرمشة وزن 125 جراما بين 10 إلى 20 جنيهًا.

بينما كانت أسعار اللب وهي الأكثر انتشارًا بين المصريين بسبب رخص سعرها، كالتالي: 125 جراما من اللب الأبيض «اليقطين» 25 جنيهًا، اللب الأبيض المصري بسعر 20 جنيهًا، واللب السوبر 125 جراما بسعر يتراوح ما بين 12 إلى 20 جنيهًا، حسب الجودة، بينما اللب السور «لب دوار الشمس» فيبدأ من 6 جنيهات، ويصل إلى 15 جنيهًا.