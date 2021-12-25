تحت اسم «الأهلي حياة» .. «الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة» يطلقان صندوق استثمار جديداً

أطلق البنك الأهلى المصرى وشركة مصر لتأمينات الحياة -إحدى شركات مصر القابضة للتأمين- صندوق استثمار «الأهلى حياة» تحت إدارة شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية.

هشام عكاشة: البنك الأهلي يضع دائماً مصلحة عملائه على رأس أولوياته من خلال توفير حلول استثمارية ميسَّرة

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن تعاون البنك الأهلى مع شركة مصر لتأمينات الحياة فى إطلاق صندوق «الأهلى حياة» يأتى فى إطار جهود البنك لتفعيل الشمول المالى وإتاحة خدمات تأمينية شاملة لجميع فئات المجتمع، حيث يتم الاكتتاب فى الوثائق من خلال فروع البنك الأهلى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، مضيفاً أن البنك الأهلى المصرى دائماً ما يضع مصلحة عملائه على رأس أولوياته من خلال توفير حلول استثمارية ميسَّرة تتناسب مع خططهم المالية ومتطلبات حياتهم بمزايا تأمينية تحقق لهم حياة لائقة وآمنة.

فى السياق ذاته، قال باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن إطلاق صندوق «الأهلى حياة»، بالتعاون بين مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى، يستهدف تحقيق استراتيجية مدروسة للطرفين سواء فيما يخص الاستثمار أو التأمين، فالاستراتيجية الواضحة والمُعلنة هى تعزيز الريادة فى السوق والانطلاق قُدماً فى قيادة الحصة السوقية بين الشركات العاملة فى السوق، مع تحقيق التوازن بينها وبين تحقيق الربحية، ويتيح صندوق «الأهلى حياة» لعملاء البنك الأهلى الحاليين والمحتملين عدة مزايا وتسهيلات تختلف عن أى بدائل ادخارية أخرى.

من جانبه، أشار يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن صندوق «الأهلى حياة» هو صندوق استثمار أسهم متوازن يتعامل مع سوق الأوراق المالية ويهدف إلى تحقيق عائد على الأموال المستثمرة، مع توفير الصندوق لتغطية تأمينية على الحياة يتحمل أقساطها الصندوق لصالح المؤمن عليهم سواء كانوا أفراداً أو عاملين بمؤسسات، ويعادل مبلغ التأمين فى صندوق «الأهلى حياة» القيمة السوقية لوثائق المؤمن عليه المملوكة للعميل فى نهاية شهر الوفاة دون حد أدنى، وحد أقصى 250 ألف جنيه.

وتابع: «كما يتم التأمين على حاملى وثائق الصندوق دون كشف طبى سواء كانوا أفراداً أو عاملين بمؤسسات»، مضيفاً أن سن المؤمن عليه تتراوح من 18 سنة إلى 65 سنة، كما يمكن أن يقوم مدير استثمار الصندوق بإجراء توزيع سنوى وفقاً لرؤيته، كما يمكن للمؤسسات الاكتتاب أو الشراء باسمها وبتغطية تأمينية بحصص متساوية لصالح موظفيها بشرط ألا تتجاوز سن المؤمن عليه 56 سنة عند تاريخ تعيينه بالمؤسسة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى أنه تم إطلاق صندوق «الأهلى حياة» ليتناسب مع احتياجات واختيارات العملاء وخططهم المالية، مؤكداً أن هذا التعاون الاستراتيجى بين مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى ليس الأول؛ حيث أثمر هذا التعاون من قبل عن إطلاق وثيقة «معاش بكرة» وشهادة أمان المصريين، وهو ما يتم سعياً للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من مختلف فئات المجتمع المصرى.

كما أشاد منصور قلادة، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، بالتعاون المثمر بين البنك الأهلى المصرى وشركة مصر لتأمينات الحياة، والذى ينعكس بالإيجاب على حامل الوثيقة من خلال تحقيق عائد على الاستثمار، مع ميزة التأمين على الحياة، مؤكداً أن إسناد إدارة صندوق استثمار الأهلى حياة لشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية يعد بمثابة ثقة كبيرة من جهتى التأسيس لفريق عمل الشركة الذى يضم كوادر مدربة.

البنك يتعاون مع شركة OPay لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

وقَّع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة OPay مصر وشمال أفريقيا؛ بهدف تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت لتيسير عمليات الدفع والتحصيل الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر، تماشياً مع توجهات الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن هذا التعاون يأتى دعماً للخطط الاستراتيجية للدولة فى إطار حرص البنك على التوسع فى نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة لدى المستهلكين والتجار، وتوسيع قاعدة السداد الإلكترونى فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يأتى ضمن دور البنك الفعال والمتنامى فى تفعيل الشمول المالى ودعم منظومة التحول الرقمى والانتقال إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وهو أحد مستهدفات الدولة وفقاً لرؤية مصر الرقمية، مضيفاً أن البنك يحرص على تقديم خدمات مصرفية متنوعة لجميع شرائح العملاء بأعلى معدلات الكفاءة والجودة.

من جانبه، أوضح كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن تعاون البنك مع شركة OPay يأتى ليشمل أهم الخدمات التى يحتاجها عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعياً لتلبية احتياجاتهم عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، مشيراً إلى سعى البنك الدائم للوصول إلى أكبر عدد من التجار لتقديم حلول التجارة الإلكترونية من خلال قبول مختلف أنواع التحصيلات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات البنكية، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR code وخدمة R2P) Request To pay) حيث يمكن للعملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصيل مستحقاتهم عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بهم، وأيضاً توفير خدمات التقسيط لحاملى البطاقات الائتمانية من البنك الأهلى المصرى.