«CIB» يبدع فى دعم اقتصاد مصر

أعلن البنك التجارى الدولى - مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، عن إطلاق مبادرة «Growing Together» التى تهدف إلى تزويد مجموعة مختارة من أصحاب الشركات الصغيرة بمجموعة من الحلول غير المالية بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات والخدمات البنكية اللازمة لخلق نموذج أعمال مستدام لتنمية أعمالهم بما يساهم فى تحقيق النجاح وتنمية استثماراتهم.

يأتى ذلك بمثابة خطوة جديدة ضمن خطوات CIB Growth، أحدث قطاعات CIB المصمم خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة التى يتراوح حجم مبيعاتها من مليون إلى 50 مليون جنيه سنوياً لتزويد الشركات الصغيرة بباقة من الحلول التجارية بالإضافة إلى العديد من المزايا.

ويتيح هذا القطاع الجديد الحصول على تسهيلات ائتمانية بفترات سداد مرنة وإجراءات بسيطة، ومركز اتصال مخصص لخدمة عملاء قطاع الأعمال، والحصول على مجموعة من الخدمات الاستشارية غير البنكية.

ويقوم البنك من خلال مبادرة «Growing Together» بتزويد مجموعة مختارة من الشركات الصغيرة بكافة احتياجاتها اللازمة للتغلب على مختلف تحديات السوق خلال المرحلة الراهنة.

وتتماشى تلك المبادرة مع توجيهات البنك المركزى المصرى والخطة الوطنية للشمول المالى، بالإضافة إلى كونها تندرج تحت المسئولية الاجتماعية للبنك وسعيه المستمر نحو الالتزام بتطوير وتنمية أعمال أصحاب الشركات الصغيرة، كما أنها تساهم فى تعزيز هدف البنك المتمثل فى زيادة محفظة تمويل الشركات الصغيرة، حيث سيحصل عدد من المتقدمين على دعم تصل قيمته إلى 50 ألف جنيه، كما ستتلقى شركة واحدة ضمن الشركات المتقدمة دعماً تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه، وذلك فى صورة مجموعة من الحلول لتغطية حتى 80% من تكاليف الخدمات وباقة الاستشارات من مقدمى حلول الأعمال المتعاقدين ضمن برنامج CIB Business Solutions.

وفى هذا السياق أكد رشوان حمادى، رئيس قطاعات ومنتجات التجزئة بالبنك، أن «CIB» لا يدّخر جهداً لتقديم أفضل الخدمات البنكية وغير البنكية للشركات الصغيرة، وأضاف أن تلك المبادرة نابعة من إيمان «CIB» بأن الشركات الصغيرة تلعب دوراً رئيسياً فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، كما أنها توضح مدى التزامنا تجاه دعم نمو الشركات الصغيرة من خلال تزويدهم بالمساعدات اللازمة لتطوير نماذج العمل الخاصة بهم وتحسين قدراتهم، ثم صرّح خاتماً: «نؤمن أن دعم الشركات الصغيرة يتحقق من خلال توفير الحلول البنكية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم وللتأقلم مع مقومات السوق دائمة التغير».

«التجاري الدولي» يواصل تميزه المؤسسي ويشكل قطاعاً جديداً «CIB Growth».. و«Growing Together» أول إنجازاته لتقديم حلول مبتكرة للشركات الصغيرة.. ويشارك 28 بنكاً ع تأسيس أول مبادرة جماعية «التعهد بالشمول المالي» ويؤكد: مستمرون في دعم أهداف «المركزي»

مبادرة للتعهد بالشمول المالى

فى سياق آخر اشترك البنك التجارى الدولى - مصر (CIB) مع 28 بنكاً دولياً فى تأسيس أول مبادرة جماعية «التعهد بالشمول المالى والصحة المالية»، وذلك فى إطار مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة (PRB) الخاصة بالمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، وهو ما يعكس التزام البنك بدعم الشمول المالى على المستوى الدولى وتعزيز النظم المالية الأكثر شمولاً بالقطاع المصرفى.

والجدير بالذكر أن CIB هو البنك الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى قام بالتوقيع على هذا التعهد.

وفى هذا السياق، قال أمين خيرى، رئيس إدارة الشمول المالى فى CIB أن تقديم خدمات مالية رقمية شاملة تلبى احتياجات جميع فئات وشرائح المجتمع هو الطريق الأمثل لتحقيق شمول مالى مستدام، ويقوم البنك التجارى الدولى بتعزيز الشمول المالى من خلال إطلاق العديد من المبادرات على الصعيد المحلى للتوعية بالمنتجات المصممة خصيصاً للفئات التى لا تحظى بخدمات مالية ملائمة، بما فى ذلك محفظة CIB الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً وحسابات «بداية».

ويهتم البنك التجارى الدولى بتسليط الضوء على أهمية رفع مستوى الثقافة المالية وأن يكون فى طليعة المؤسسات والشركات الوطنية والإقليمية التى تساهم فى سد فجوة المعرفة المالية بين مختلف شرائح المجتمع.

ويعكس توقيع البنك على التعهد الجديد التزام البنك الراسخ بممارسات الاستدامة وبالصحة المالية للأفراد الذين لا يحظون بخدمات مالية ملائمة، وذلك فى إطار أن البنك التجارى الدولى هو أحد الأعضاء المؤسسين الذين قاموا بإعداد مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة (PRB) وكونه عضواً فى المجلس القيادى للـUNEP-FI والمجلس المصرفى للـPRB.

نتائج مالية متميزة

فى سياق آخر كشفت القوائم المالية المستقلة للبنك عن ارتفاع صافى أرباحه لتسجل 9.894 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، مقابل 7.395 مليار جنيه فى الفترة المقابلة لها من العام السابق له، بمعدل نمو 33.8%، وهو أعلى معدل نمو فى الأرباح بين جميع البنوك المدرجة فى البورصة المصرية لفترة أول 9 أشهر من 2021.

وصعدت أرباح البنك قبل الضريبة إلى 13.998 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، مقابل 11.290 مليار جنيه فى الفترة المقابلة لها من العام الماضى.

وبحسب نتائج أعمال البنك ارتفعت محفظة القروض إلى 139.10 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 118.854 مليار جنيه فى ديسمبر السابق له، ليحقق البنك نمواً بنحو 17% فى 9 أشهر، مواصلاً دعمه للمشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها، وكذلك إتاحته لبرامج تمويل شخصية متنوعة تدعم الطلب الكلى وتحفز النمو فى اقتصاد الدولة.

وارتفعت ودائع العملاء إلى 403.085 مليار جنيه نهاية الربع الثالث، مقابل 340.086 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 18.5% خلال هذه الفترة، ليؤكد البنك ريادته ونجاحه فى جذب ودائع العملاء وحيازة ثقتهم ليكون البديل الأفضل لحفظ أموالهم بين عشرات المنافسين.

وعلى مستوى إجمالى أصول البنك فقد سجلت 491.343 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 426.144 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل نمو 15.3%.

ونتيجة للأداء المتميز الذى يحققه CIB بشكل دائم حصد البنك على مدار الفترة الماضية العديد من الجوائز فى مقدمتها إعلان البنك عن حصوله على 5 جوائز من مجلة «The Digital Banker» العالمية، تتضمن: أفضل بنك فى خدمات إدارة النقد، أفضل بنك فى خدمات المدفوعات، أفضل بنك فى المعاملات المصرفية، أفضل مُبادرة لتمويل احتياجات الموردين، وأفضل مبادرة فى مجال «سلسلة التمويل» فى مصر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار فى مجال الخدمات البنكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021، الذى نظمته The Digital Banker.