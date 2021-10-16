   المصرف المتحد يطلق حملة «ادخر.. لمستقبل أفضل» ضمن «حياة كريمة» وتحقيق الشمول المالى بـ3 محافظات

أعلنت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، عن إطلاق حملة «ادخر.. لمستقبل أفضل» بـ3 محافظات ضمن فعاليات حملة الشمول المالى، التى تأتى على هامش المبادرة القومية «حياة كريمة» بقيادة البنك المركزى المصرى لرفع المستوى المعيشى للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

يقدم المصرف المتحد من خلال زياراته الميدانية بالمحافظات الـ3: أسيوط والدقهلية وسوهاج، حزمة من الحلول البنكية والخدمات المصرفية والرقمية التى تسهم فى زيادة حجم مدخرات المواطن بمختلف الفئات العمرية خاصة فئة الشباب والمرأة بهدف تمكين هذا القطاع الواعد اقتصادياً.

حيث يطرح مجموعة من الشهادات الادخارية المتميزة بعوائد تنافسية. فضلاً عن باقة من الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة بمدد زمنية مختلفة بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى تقديم شهادة المليونير التى تتيح لحاملها فرصة الدخول فى سحوبات شهرية على جوائز بـ4 ملايين جنيه سنوياً.

كما يقدم المصرف المتحد خدمات التمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل بمدد تمويلية تصل إلى 30 سنة وبعائد تنافسى وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى التى تسهم فى نمو ثروة المواطن المصرى من خلال زيادة مدخراته واستثماراته فى المجال العقارى الذى يزيد قيمته على مدار الزمن.

هذا فضلاً عن عدد من البطاقات المدفوعة مقدماً وتأتى على رأسها بطاقة «ميزة» الوطنية وبطاقة «يو جت أجيفت» you got a gift فضلاً عن بطاقة «رخاء» أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة بالسوق.

ويطرح المصرف المتحد مجموعة متنوعة من التمويلات المتخصصة منها: تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التى تمول الأنشطة التجارية والخدمية والحرفية. فضلاً عن تمويل الشركات الناشئة وريادة الأعمال تحت مبادرة «رواد النيل» التابعة للبنك المركزى المصرى.

ويستطيع العميل ضمن حملة «ادخر.. لمستقبل أفضل» فتح حسابات بنكية دون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى سلسلة الخدمات الرقمية من خدمة الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والمحفظة الرقمية بخصائصها المتميزة، التى تعمل على مدار الساعة، 7 أيام فى الأسبوع؛ ليتمكن عملاء المصرف المتحد من: متابعة جميع حساباتهم الشخصية سواء كانت ودائع أو شهادات أو بطاقات أو تمويلات. وإجراء جميع التحويلات بين حساباتهم بمنتهى الحرية، وكذلك عمل التحويلات الخارجية سواء لعملاء المصرف المتحد أو غير العملاء بأمان تام.

كما تُمكن الخدمات الرقمية عملاء المصرف المتحد من طلب إصدار دفاتر شيكات وإصدار بطاقات بديلة، فضلاً عن تفعيل البطاقات أو إيقافها (إذا استدعى الأمر)، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الاستعلام الائتمانى الذاتى I-Score. كذلك شحن وسداد فواتير التليفونات المحمولة والكهرباء وإمكانية تقديم الدعم والمساعدة عبر باقة من الجمعيات والمؤسسات الكبرى والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت نيفين كشميرى أن المصرف المتحد يحرص دائماً على العمل ضمن فعاليات حملات الشمول المالى بقيادة البنك المركزى المصرى، بهدف مساندة توجهات الدولة نحو دمج كل المواطنين خاصة فئات المجتمع البسيطة والمهمشة مثل المرأة والشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات سواء من كبار السن وأيضاً ذوى الهمم، بهدف تنمية مدخراتهم مما يسهم فى رفع وتحسين المستوى المعيشى لهم.

كذلك يعمل المصرف المتحد على توفير جميع أنواع الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة من مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء فى مجال الإنتاج الزراعى أو الصناعى أو التجارى أو الخدمى لضمان دخولهم ضمن المنظومة البنكية وبالتالى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية وفقاً لرؤية 2030.