مقتل 6 في حادث إطلاق نار في احتفالات عيد الميلاد بـ البرازيل

قتل 6 أشخاص، وأصيب 5 آخرون، بنيران أسلحة أثناء احتفال بعيد الميلاد، في ملعب لكرة القدم في مدينة فورتاليزا، الواقعة شمال شرقي البرازيل، فيما قالت وسائل إعلام، إن السلطات الأمنية صادرت 6 أسلحة، فيما اعتقلت 10 أشخاص.

وهذه هي المذبحة الـ7 التي وقعت في ولاية سيارا البرزايلية خلال العام الجاري عام 2021، وأسفرت عن مقتل 31 شخصا.

وقالت السلطات البرازيلية، إن 4 من الضحايا كانوا قد اعتقلوا سابقا في جرائم من بينها الانضمام لعصابات إجرامية، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

المشتبه بهم يفرون في سيارة ودراجتين ناريتين

وذكرت وسائل إعلام، أن المشتبه بهم في الحادث، فروا في سيارة ودراجتين ناريتين، فيما أشار شهود عيان، إن البعض حاولوا الاختباء داخل المنازل.

وقالت وكالة الأمن العام في ولاية «سيارا»، الواقعة شمال شرقي البلاد، إن السلطات اعتقلت 10 أشخاص.

حاكم ولاية سيارا: الحادث غير مقبول

من جانبها، قالت وسائل إعلام برازيلية، إن الدافع للجريمة ربما يكون ثأرا بين عصابات إجرامية، فيما وصف حاكم ولاية سيارا، كاميلو سانتانا، الحادث بـ غير مقبول، مضيفا أنه لا يوجد ما يبرر هذا العنف

وفي 3 نوفمبر الماضي، وقع حادث إطلاق نار، بين الشرطة وأحد الخارجين عن القانون خارج ملعب تقام عليه المباراة في الدوري البرازيلي تحت 20 عاما في «ريو دي جانيرو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي 6 مايو الماضي، قتل 20 شخصاً على الأقل في تبادل لإطلاق النار خلال عملية لمكافحة عصابات المخدرات في مدينة «ريو دي جانيرو»، وقالت مصادر محلية، إن 20 شخصاً على الأقل بينهم ضابط شرطة قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار في محطة مترو «جاكاريزينهو شانتي» بـ المدينة أثناء عملية للشرطة ضد عصابات تهريب المخدرات بالمدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن مسافرين اثنين كانا على متن القطار، أصيبا خلال الاشتباك، وفقا لما ذكرته صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية.