السيسي يصدق على قانون ضمان وزير المالية لـ«مصر للطيران» في تمويل طويل الأجل

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 160 لسنة 2021، بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بمبلغ خمسة مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القانون كالتالي: