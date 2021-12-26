السيسي يصل إلى توشكى لافتتاح مشروعات تنموية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، لافتتاح مشروعات الاستصلاح الزراعي وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى بصعيد مصر.

ويفتتح الرئيس أيضا، أكبر مزرعة للتمور حول العالم، بها أكثر من مليون نخلة حتى الآن، فضلا عن افتتاح مشروع يخص محصول القمح بمساحة كبيرة تضاف للرقعة الزراعية المصرية.

مبادرة النخيل

شهدت الوادي الجديد، زراعة ملايين من أشجار النخيل لأنواع تمور ذات قيمة اقتصادية عالية، ضمن مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية بعنوان «مبادرة النخيل»، لزيادة عدد أشجار النخيل بالمحافظة إلى 5 ملايين نخلة، إذ يوجد على أرض الوادي الجديد نحو 2.5 مليون نخلة بحجم إنتاج يصل إلى 150 ألف طن تمور سنويًا.

زيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية

وتبذل الدولة جهدا كبيرا لتطوير وزيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية، إذ تنسق وزارة الزراعة مع وزارة الري ضمن مشروع تحديث الري الحقلي، لاستخدام التقنيات الزراعية الحديثة وزيادة الإنتاج وتوفير مياه لزراعة المساحات الجديدة، وتقاسمت الوزارتان الأفدنة الزراعية بالمحافظات حتى تُحدث بنظام الري، إلى جانب توعية المزارعين والمستثمرين وتوضيح الفوائد التي ستعود على الأهالي من تطبيق المنظومة.