صاروخ «جافلين» يجتاز الحواجز ويصيب الهدف.. أوكرانيا ترد على روسيا باستعراض قوة

على ضوء التوترات الدبلوماسية والسياسية التي تشهدها العلاقات الروسية الأوكرانية، فقد نشرت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم صوراً تظهر عددا من الجنود وهم يختبرون صواريخ أميركية مضادة للدبابات من طراز «جافلين»، في رسالة قوية إلى القوات الروسية، التي تتحدث تقارير عديدة عن نيتها غزو أوكرانيا.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز 10 معلومات عن الصاروخ «جافلين»، والذي يعد واحدًا من أقوى أنظمة الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض.

10 معلومات عن الصاروخ «جافلين»

- يعد صاروخ «جافلين» الأمريكي، صاروخ محمول موجه مضاد للدروع.

- صممه كل من تكساس إنسترومنتس ومارتن ماريتا، وتقوم رايثيون ولوكهيد مارتن بتصنيعه وتطويره للجيش الأمريكي.

- يعتبر «جافلين» واحد من أحدث الصواريخ المضادة للدروع، حيث يوجه نفسه ذاتياً على عكس غيره من الصواريخ المضادة الأخرى.

- يمتلك الصاروخ باحثاً حرارياً يوجّه تلقائياً ويقتصر دور الرامي على إطلاقه فقط.

- دخل الصاروخ في الخدمة عام 1996.

- يزن الصاروخ مع وحدة الإطلاق 22.3 كجم أما وحدة الإطلاق وحدها تزن 6.4 كجم.

- مدى الإطلاق الفعال المناسب للصاروخ من 75 إلى 2500 متر، فيما أن أقصى مدى أطلاق هو 4,750 متر.

- يبلغ ثمن الصاروخ بالكامل قرابة الـ 250 ألف دولار، فيما يبلغ ثمن وحدة التسديد 130 ألف دولار.

- هناك طريقتان للصاروخ في القضاء على الهدف، الأولى: هي عندما يكون الهدف مكشوف أمامه فيطير باتجاه مباشرة.

- الطريقة الثانية: عندما يكون الهدف خلف حاجز يطير الصاروخ إلى ارتفاع مناسب لتجاوز الحاجز ثم ينزل ساقطاً على الهدف، حيث أن أقصى ارتفاع يصل إلى 160 متر.

الصاروخ يتجاوز العوائق

ويشار إلى أنّ الصاروخ الأمريكي «جافلين» يمتاز بأنه ينقض على الهدف من الأعلى نحو الأسفل، خلاف الصواريخ المضادة للدبابات الأخرى والتي تصطدم بالأهداف من الجانب، ما يعطيه إمكانية تجاوز العوائق والمساتر التي تُخفى العربات خلفها عادة، ما يجعله مناسباً جداً للرماية على الدبابات المخفية خلف سواتر رملية.