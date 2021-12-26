دريه شرف الدين: لابد من وقفة تجاه ما وصلنا له من إسفاف وابتذال في الفن

عقبت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، على اعتراضات بعض النواب خلال مناقشة قانون النقابات الفنية بالجلسة العامة على منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مؤكدة أنه لابد من وقفة تجاه ما وصلنا إليه من إسفاف وابتذال.

شرف الدين: جهاز الرقابة على المصنفات لدينا شبه معطل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وقالت شرف الدين فى تعقيبها، «للأسف عندما يصل الأمر للإسفاف والابتذال، فلابد من وقفة تجاه ذلك، خاصة وأن جهاز الرقابة على المصنفات لدينا شبه معطل، على مستوى الجمهورية».

شرف الدين: بعض مقدمي الأعمال البذيئة يسافرون بها للخارج

وتابعت شرف الدين، قائلة: «للأسف، الأمر أصبح في مصر «سداح مداح»، وعندما بحثنا إمكانية تفعيل الرقابة، وجدنا أن المختصين غير مؤهلين للحكم على الأعمال الفنية، لذلك فكرنا في منح تلك الرقابة لأعضاء النقابات الفنية بصفتهم مؤهلين للحكم وتقييم تلك الأعمال، لاسيما وأن أجهزة الرقابة الفنية على مستوى الجمهورية غير موجودة ، وبعدما وصلنا إلى تلك المرحلة بشأن التراجع في الإنتاج الفني، كان لابد من التوقف أمامه».

وأشارت «شرف الدين» إلى أن بعض مقدمي تلك الأعمال يسافرون للخارج لعرض تلك الأعمال المبتذلة، وللأسف هناك دولة شقيقة تستضيف تلك الأعمال، «أرى أن تلك الفترة هى فترة مؤقتة في تاريخنا، وأن تلك الظواهر الفنية تحتاج لوقفة فنية كبيرة».

اعتراض النواب على الضبطية القضائية

وكان عدد من النواب، أعلنوا رفضهم للضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية، وذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من حيث المبدأ، بالجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.