رئيس مجلس النواب يهنئ النائبة أمل زكريا لحصولها على الدكتوراه

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائبة أمل زكريا، عضو المجلس عن البحيرة، بعد حصولها على درجة الدكتوراه، بعنوان القيم التمسكية لنقل المعرفة وتوطينها لدى طلاب الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول.

رئيس مجلس النواب

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة: «ازف لكم بشرى ساره وهي حصول النائبة أمل زكريا على درجة الدكتوراه».

رسالة الدكتوراه

وتوجهت النائبة أمل زكريا بالشكر لرئيس مجلس النواب على التهنئة، قائلة: «هذه التهنئة وسام على صدري، مقدمة التحية لكل من شارك في مناقشة رسالة الدكتوراه وفي مقدمتهم المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يتعلق بحرية التعبير والإبداع.

ويناقش مجلس النواب في الجلسة العامة تعديلات قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجلس النقابة، مؤكدين أن الضبطية القضائية لا تمنح إلا للموظف العموم.

وتستهدف التعديلات المستحدثة تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.