التضامن: سهولة التنقل أكبر تحدي يواجه ذوي الإعاقة

قال الدكتور محمد حلمي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لخدمات الإعاقة والحوكمة، إنه خلال السنوات الـ7 الأخيرة، حدث تغيير فى جودة حياة الأشخاص ذوي الهمم، بتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة كأثر تنموي من خلال رفع المستوى الهيكلي التنظيمي من إدارة عامة للتأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة إلى إدارة مركزية لشئون ذوى الإعاقة، والتي يتولد عنه 3 إدارات عموم، وأكثر من 8 إدارات فرعية لتقديم خدمات ذوى الإعاقة.

حجم فرص الإسكان الاجتماعي المتاحة لذوي الهمم

وأشار إلى أن هناك 5% من حجم فرص الإسكان الاجتماعي المتاحة لذوي الهمم، مع حرص وزارة الإسكان، على تطبيق الكود الهندسي المصري رقم 601 لتصميمات الفراغات الخارجية والمباني للأشخاص ذوى الإعاقة لسهولة الوصول، مؤكدا أن أكبر تحدى يواجه ذوي الإعاقة في جودة حياتهم سهولة التنقل، والوصول للأماكن المختلفة.

إتاحة خدمة مجتمعية

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي، أتاحت خدمة التأهيل المجتمعي في التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة، لتقديم خدمات ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية حول كيفية مساعدتهم في إرساء الخدمات في الريف المصري الذي يمثل أكثر 70% من المجتمع.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الوطني حول «آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع CBID، وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الهمم في مصر .

لجنة وطنية لرصد تحديات ذوى الإعاقة

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لخدمات الإعاقة والحوكمة، أن هناك لجنة عليا وطنية تنسيقية بين أكثر من 15 وزارة ومؤسسة حكومية منها الصحة والتعليم، التضامن، الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الإسكان، التعليم العالي، تسعى إلى رصد التحديات والصعوبات التي تواجه ذوى الإعاقة في حصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة وإزالة هذه التحديات والتخفيف منها.