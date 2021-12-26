«التضامن» تدعو ذوي الهمم للمشاركة بفاعلية أكبر في المجتمع

دعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ذوي الهمم، إلى المشاركة بشكل أكثر فاعلية في المجتمع ضمن مبدأ تكافؤ الفرص الذي تدعمه الدولة، مشيرة إلى أنّ مشاركاتهم شهدت تقدّما عن السنوات الماضية، لكنها لا تزال ضئيلة وليس كما تسعى إليه الدولة.

تأهيل ذوي الهمم

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني «آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع CBID وعلاقتهم بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف نموذجًا»، أنّ الدمج لا يتوفر فقط في الأشخاص، بل في البيئة التي يعيش فيها ذوي الهمم، وتأهيلهم لمشاركة المجتمع المدني المتخصص في المجالات كافة.

إعادة هيكلة إدارات الوزارة

وأوضحت القباج، أنّه جار إعادة هيكلة إدارات الوزارة كافة، وتحويلها إلى إدارة مركزية، ضمن جهود الوزارة في الرعاية والتمكين والتشغيل، وتعزيز المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والسياسية، فضلا عن السعي لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الهمم بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل لهم، من بداية اكتشاف الإعاقة لديهم منذ الطفولة، ثم تأهليهم ودمجهم في التعليم، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم، وتأهيل الأسر والدعم النفسي والصحي، لبناء مجتمعات قوية تضمن مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، ولذلك لابد من أن تكون البيئة نفسها دامجة وجاهزة لذلك.

وأضافت وزيرة التضامن، أنه وجب علينا أن ندمج موضوعات ذوي الإعاقة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم فعالية بهذا الشأن في محافظتي الأقصر والبحيرة، خلال الفترة القادمة، إضافة إلى عقد اجتماع تشاوري لدعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر.

تقديم الدعم الدائم للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وفي سياق متصل، قال الدكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إنه لابد من الاهتمام بالتنمية القائمة على المجتمع المحلي، لمنح التنمية الاجتماعية الدامجة في جميع مجتمعات الوطن العربي، واستهداف الأشخاص ذوى الاعاقة.

وأضاف المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة، خلال فعاليات المؤتمر الوطني حول «آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع CBID وعلاقتهم بدعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة»، أن الإسكوا دعمت حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تبنيها المفهوم الجديد للإعاقة وكان دعمها من خلال منح التنمية المجتمعية على أرض الواقع، وتقديم الدعم المستمر وتنفيذ البرنامج المستمر، ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.