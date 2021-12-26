مستشفيات قنا الجامعية تنجح في أول عملية حقن لطفل يعاني من داء السكاريد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي عن نجاح فريق طبي بقسم طب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية في أول عملية حقن لطفل يعاني من داء السكاريد.

اشتباه في إصابة الطفل بمرض «داء متعدد السكاريد»

وأشار الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، في بيان، أن هذا النجاح الطبي يأتي في إطار استحداث الخدمات الطبية وتطوير الأقسام الطبية بمستشفيات قنا الجامعية لتحسين خدمة مواطن إقليم جنوب الصعيد وتوفير الخدمات الطبية بالإقليم بدلا من الرحلات العلاجية المرهقة والمكلفة بالمحافظات الأخرى.

وأضاف الدكتور خالد عبد الله عبد البصير رئيس قسم طب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية، أنه بمناظرة حالة الطفل البالغ من العام سنتين بعيادة أعصاب الأطفال بقسم الأطفال الذي كان يعاني من تأخر عام بالتطور الحركي والذهني أفاد الفريق الطبي المعالج بقيادة الدكتور علي حلمي بكري مدرس أعصاب الأطفال بطب قنا والمشرف على وحدة أعصاب الأطفال وعيادات أعصاب الأطفال بوجود اشتباه في إصابة الطفل بمرض «داء متعدد السكاريد» والمعروف علمياً باسم «MPS I ميكوبوليسكاريد» الذي يصيب طفل من بين كل 100 ألف طفل.

وتابع، على الفور طلب «عبد البصير» تحليل التسلسل الجيني للمريض الذي أكد إصابته بالمرض والبدء في تلقي أول جرعة من العلاج.

تصل قيمة العقار الواحد إلى 8000 جنيه

يذكر أن هذا العلاج مكلف حيث تصل قيمة العقار الواحد إلى 8000 جنيه وقد يحتاج المريض لأكثر من عقار في الجلسة الواحدة والتي يستمر العلاج به مدى الحياة وتتكلف إدارة العلاج على نفقة الدولة بصرف هذا العقار أسبوعيا ويتلقى المريض الجرعات داخل وحدة العناية المركزة للأطفال بالقسم وذلك بالتعاون مع هيئة الرعاية الشاملة بالأقصر تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي.

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي المعالج ضم أيضاً الطبيبة صفاء أحمد مدرس مساعد أعصاب الأطفال والطبيبة أسماء جمال مدرس مساعد أعصاب الأطفال والطبيب إسلام التقي والطبيبة سلسبيل تاج الدين مدرس مساعد بوحدة العناية المركزة بقسم الأطفال بجانب الأطباء المقيمين بالقسم والعناية المركزية وجاري متابعة حالة الطفل من خلال عيادة أعصاب الأطفال واستكمال البرنامج العلاجي.