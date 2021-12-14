مناظرة 603 حالات مرضية في قرية أبو دياب ضمن قافلة جامعة جنوب الوادي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة متعددة التخصصات إلى قرية أبو دياب شرق بمركز دشنا، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

صرف علاج بالمجان لـ 603 حالات مرضية

وصرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بأن نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية، وقعوا الكشف الطبي وصرفوا العلاج مجاناً لـ603 حالات مرضية بواقع 115 حالة رمد و127 عظام و59 أنف وأذن و21 نساء وتوليد و78 أطفال و119 جلدية و67 جهاز هضمي و17 نفسية وعصبية، بالاضافة إلى معاينة 9 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من بعض الصعوبات النفسية والجسدية حيث تم تقديم النصح والإرشاد لذويهم.

لقاءات مكافحة الإدمان

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجموعة مكافحة الإدمان عقدت اللقاءات التثقيفية مع مختلف المراحل العمرية للتوعية بأضرار المخدرات.

ونوه بأنه جرى عقد ورشة عمل فنية لتنمية الحس الفني والموسيقي لأطفال القرية وتعلايفهم على الآلات الموسيقية وكيفية الأداء عليها، مشيرا إلى عقد ندوة تثقيفية في قرية أبو دياب شرق بدشنا عن أهمية الفنون ودورها في المجتمع وكيفية معالجة بعض المشكلات عن طريق الفن.