حلمي النمنم: 2021 عنوانها الرئيسي في مصر كان «الإنجاز»

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن العنوان الرئيسي لعام 2021 في مصر هو «الإنجاز»، فلا يجب نسيان ما حدث من مهندسي مصر والعاملين في قناة السويس عقب جنوح السفينة البنمية «إيفر جيفين» في مارس الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حجم الاهتمام العالمي بقناة السويس كبير للغاية، «المنطقة العربية الاهتمام بها في كفة والاهتمام بقناة السويس في الكفة الأخرى»، فالحديث عن طريق بديل لقناة السويس مثار من خمسينيات القرن الماضي، منذ لحظة صدور قرار التأميم.

الدولة تسير بشكل جيد ونفذت ازدواجا في قناة السويس

وأضاف «النمنم»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أنه تم عرض مشروع عمل قناة بديلة على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في نهاية عام 1967، ولا يجب أن ننزعج من هذا الأمر لكن الدولة تسير بشكل جيد ونفذت ازدواجا في قناة السويس، فضلًا عن أن تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن دخل القناة نحو 6 مليارات جنيه شيء يدعو للفخر لأنه إنجاز المصريين.

وأوضح وزير الثقافة سابقًا، أن التاريخ لا يعرف الانفصال، فهو مستمر ومتواصل، والتاريخ المصري في السنوات الأخيرة يشهد قفزات، لافتا إلى أن عام 2022 سيشهد مرور 100 سنة على المشروع المصري الذي صدر في 28 فبراير 1922، ورغم كل الاعتراضات بأنه منقوص لكن في نهاية الأمر السلطان أحمد فؤاد في 15 مارس 1922 أعلن استقلال مصر عن احتلالين بغيضين، العثماني والإنجليزي.

مشروع الضبعة كانت يتم التفاوض عليه في مصر عام 1965

وتابع الكاتب الصحفي حلمي النمنم : «في مارس المقبل يمر 100 سنة على المشروع الوطني المصري، ولذلك لابد من الاحتفال بالمشروع الوطني المصري ويجب جمع الإنجازات والاخفاقات»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مشروع الضبعة كانت يتم التفاوض عليه في مصر عام 1965، ثم جاءت نكسة 1967 نسفت كل شيء.