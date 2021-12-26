عقوبات الاعتداء على الموظف في عمله تصل للحبس 10 سنوات

يسعى القانون المصرى، إلى حماية كل أطياف الشعب المصري، وتنص العديد من التشريعات على ذلك، ومن هذه التشريعات، قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاص بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أو التخريب في المنشأة العامة، حيث تضمن هذا القانون، عدد من العقوبات في حالة الاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، وتعرض «الوطن» في هذه السطور، عقوبات الاعتداء على الموظف في عمله، وفق قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

عقوبات الاعتداء على الموظف في عمله

وأوضح قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنية.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في المادة 137 على أنه في حالة أن حصل مع التعدي على الموظف أو المقاومة، ضرب أو تسببت في جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، كما أنه في حالة حصول الضرب أو الجرح باستعمال أي نوع من الأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو في حالة أن بلغ الضرب أو الجرح درجة كبيرة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وذلك كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده.

الاعتداء على الموظف في عمله

وبين القانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بالعقوبات، أن الجاني إذا بلغ ما أرد من الموظف من خلال الاعتداء والضرب، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وتكون العقوبة السجن إذا كان الجاني يحمل سلاح.