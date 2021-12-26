الأنبا مكاريوس: هناك محاولات صادقة لتقديم حقوق الأقباط

قال الأنبا مكاريوس، أسقف محافظة المنيا، إن العام الأخير شهد ندوات عديدة في المحافظة أو القاهرة مع وجود مشروعات تنموية كثيرة لأن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى القاهرة.

السيسي سيفتتح مشروعات مهمة في المنيا

وأضاف «مكاريوس» خلال لقاء له في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه يتابع المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم افتتاح مشروعات ضخم في قرية قريبة من مقر الكنيسة في المنيا في ظل احتفاء الدولة والرئيس بالصعيد ضمن أسبوع افتتاحات الصعيد الذي أشار إليه الرئيس السيسي.

محاولات صادقة لتقديم حقوق الأقباط وتقريب وجهات النظر في الصعيد

وأوضح أسقف المنيا، أن هناك محاولات صادقة لتقديم حقوق الأقباط للتقريب بين وجهات النظر المختلفة مع وجود مشاركات من مناطق مختلفة وتفاعل المندوبين من مختلف الأماكن، كما أن هناك مندوبا من كل منطقة لتغيير ثقافي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشراف المحافظة الذي يتبع دائما سواء في المحافظة أو في مناطق مجاورة.

آخر أسبوع في السنة يتحدث اللهجة الصعيدية

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح عدة مشاريع في صعيد مصر بدأت بالأربعاء الماضي في أسيوط ثم أمس السبت وافتتح أيضا اليوم الأحد كما سيقوم بافتتاح غدا الإثنين في الأسبوع الأخير في العام أحد المشروعات في محافظات أسوان.