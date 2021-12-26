السيسي للإعلام: اعرضوا المشروعات القومية للناس عشان يعرفوا بنعمل إيه

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلام، بتوضيح خرائط المشروعات التي تنفذها الدولة على صفحات الجرائد، بعد مراجعتها مع الجهات المتخصصة، قائلا: «لازم الناس تعرف المشروعات دي بتتعمل ازاي، وليه توشكى متعملتش قبل كده، ولازم كمان الإعلام يعرض المشروعات اللي بتعملها الدولة عشان تواجه التغيرات المناخية».

زراعة مليون فدان كلّفت الدولة 200 مليار جنيه

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية في منطقة توشكي، أنّ المرحلة الأولى من مشروع الدلتا كلّف الدولة 85 مليار جنيه، ومشروع زراعة 500 ألف فدان في سيناء كلّف الدولة 100 مليار جنيه، وعشان نعمل مليون فدان دخلنا في حوالي 200 مليار جنيه».

بنية تحتية للمشروعات القومية

وتابع الرئيس السيسي: «الجزء بتاع وادي النطرون متاح من 20 و25 سنة بس متزرعتش ليه؟، لأن في جزء من الأرض اتزرع على ميّة الآبار بس، ولما حبينا نعظّم الزراعة اللي عندنا ونعظّم استخدامنا للميّة لقينا البرنامج ضخم جدا»، متسائلا: «هل أقدر أقول للمستثمر تعالى اعمل محطة معالجة تتكلف 20 مليار جنيه أو شبكة مصارف، منقدرش لأنه ده شغل دولة».