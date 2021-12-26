محمود الليثي يشارك في ليلة رأس السنة بـ4 حفلات غنائية

يعيش الفنان الشعبي محمود الليثي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يستعد لإحياء 4 حفلات غنائية ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجارى، بمختلف الفنادق الكبرى ما بين وسط القاهرة والتجمع الخامس، ومن المقرر أن يقدم خلال حفلاته باقة من أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره، والتي يتفاعل معها الجمهور.

محمود الليثي يحيي 3 حفلات غنائية في لندن

وتألق المطرب الشعبى محمود الليثى، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر فى لندن، وذلك فى جولة غنائية حيث قدم 3 حفلات غنائية، تألق خلالها بأجمل أغنياته، وبحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تفاعلت مع أغنياته.

أغنيات محمود الليثي الجديدة

وكان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «رجولة برجولة»، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية «يا لهوي»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم «حطالى روج» فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسي وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح، والذي حقق حتى الآن مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين ونصف.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.