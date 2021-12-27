هل العين الزرقاء والخمسة وخميسة تمنع الحسد؟ أزهري يجيب

اعتاد البعض على استخدام خرزة زرقاء أو كفة اليد «خمسة وخميسة» في وجه الآخر بطريقة أو بأخرى في معظم المواقف والتصرفات؛ لاعتقادهم أنها تمنع الحسد وتبعده عنهم، وهو من الأمور الشائعة دون معرفة ما إذا كان هذه التصرف له دلالات في الشرع والدين وهل بالفعل يرد الحسد ويمكن الاستعانة بها؟، وهو ما يوضحه الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال عبدالغني هندي: إن الاستعانة بالخرزة الزرقاء أو العين الزرقاء، وكذلك لجوء البعض إلى «التخميسات في الوجه» أو ارتداء كف اليد في إشارة لرقم 5، بهدف التحصين من الحسد، كل هذا هي عادات شعبية، لا علاقة لها بالشرع.

قراءة المعوذتين

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنّ ما يرد الحسد هو ما تم ذكره في القرآن، كما جاء في المعوذتين، وهما سورتي الفلق والناس -سورة الفلق- «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)».

سورة الناس: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)».

الاستعانة بالخرزة الزرقاء وكف الإيد

وأشار إلى أنّ هناك فضائل عديدة لقراءة المعوذتين، فعن عائشة رضى الله عنها، أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كلَّ ليلةٍ جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: «قل هو الله أحد»، و«قل أعوذ برب الفلق»، و«قل أعوذ برب الناس»، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات».

ولفت «هندي»، إلى أنّ الخرزة الزرقاء وما شابها لاتخرج عن كونها تراث وموروثات شعبية، ولكن ما يتناسب مع الشرع نقول أنه مع الشرع، وهذا الأمر ليس له علاقة بالشريعة، مطالبا الناس بالاستعانة بقراءة القرآن الكريم، والآيات المنجيات من شرور الدنيا، وكذلك المداومة على قراءة الأذكار في الصباح والمساء.