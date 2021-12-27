«البرلمان» يوافق على إنشاء هيئة الطاقة الجديدة من حيث المبدأ

أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

الهدف من مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها، إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها، وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة، واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

رفع القيمة المضافة

ورأت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأنه يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة على نحو يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة، وقد استحسنت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة.

كما رأت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون سيقوم بالسماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعض الإصلاحات على الهيكل المالي والتنظيمي الخاص بها، مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.

مبادرات الحوكمة والادارة الرشيدة

وشدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على الحكومة، بضرورة أن تتخذ مبادرات الحوكمة والإدارة الرشيدة لكافة الموارد التي نمتلكها، قائلا: الطاقة الجديدة والمتجددة هي التحدي العالمي وهو مستقبل مصر.

وأشاد «أبو العينين»، بالتقدم الذي تشهده مصر في مجال إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن مصر وهبها الله العديد من موارد توليد الطاقة ومن بينها الطاقة الشمسية والتي تصل ما بين 3 إلى 4 آلاف ساعة شمس في العام، فضلا عن طاقة الرياح.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن السوق العالمي جاهز لتصدير الطاقة المصرية، مشددا على أهمية الاستفادة من «الهيدروجين» في توفير الطاقة، مطالبًا الحكومة بالعمل على وضع استراتيجية لتسويق وترشيح الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال.