مطالب برلمانية بالتوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأرجأ الموافقة النهائية للجلسات القادمة.

التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء

طالب عدد من النواب بضرورة التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء، وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، ولاسيما أن مصر تتمتع بسطوع الشمس طوال العام

وأضاف، أن التوسع في تلك المشروعات يخفف معاناه المواطنين من أسعار الكهرباء، مشددًا أهمية تقديم الحكومة مزيد من التشريعات والتسهيلات لإنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة.

الطاقة الجديدة والمتجددة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أن الطاقة الجديدة والمتجددة هي التحدي العالمي وهو مستقبل مصر، قائلًا: «أحسنت الحكومة صنعًا بتقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء».

وتابع النائب محمد أبو العينين، إلى ضرورة أن تتخذ مبادرات الحوكمة والإدارة الرشيدة لكافة الموارد التي نمتلكها، مشيرًا إلى أن التطور الذي تشهده مصر في مجال إنتاج الطاقة.

وأضاف أبو العينين: «أن مصر وهبها الله العديد من موارد توليد الطاقة ومن بينها الطاقة الشمسية والتي تصل ما بين 3 إلى 4 آلاف ساعة شمس في العام، فضلًا عن طاقة الرياح»، مبينا أن السوق العالمي كله جاهز لتصدير الطاقة المصرية، مشددًا على أهمية الاستفادة من «الهيدروجين» في توفير الطاقة.