تشييع جنازة مصممة الملابس نعيمة عجمي عصر اليوم من مسجد الخلفاء الراشدين

أعلن مصمم الديكور حازم شبل، مكان وموعد جنازة الفنانة ومصممة الملابس والديكور نعيمة عجمي، التي توفيت صباح اليوم بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها مستشفي العجوزة.

تشييع جنازة نعيمة عجمي من مسجد الخلفاء الراشدين

وقال حازم شبل في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ جنازة المهندسة نعيمة عجمي ستكون بعد صلاة عصر اليوم، من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة بجوار الميريلاند».

حازم شبل ينعى نعيمة عجمي

ونشر حازم شبل، صورة للمصممة الراحلة، خلال استلام إحدى الجوائز أثناء مشوارها الفني، وعلق عليها قائلاً: «بخالص الحزن والأسي، أنعي لكل الزملاء في مصر والأصدقاء في العالم وفاة الغالية مصممة الديكور والملابس المسرحية المتميزة الأستاذة الفنانة نعيمة عجمي».

حازم شبل يطلب الدعاء لـ نعيمة عجمي

وطالب حازم شبل، الجمهور بالدعاء للراحلة قائلاً، «ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته».

معلومات عن مصممة الديكور نعيمة عجمي

نعيمة عجمي تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم الديكور وعملت خلال بدايتها بمسرح الطليعة، وكان أول عرض قدمته هو عرض «يا عنتر» مع المخرج سمير العصفوري، وصممت الملابس للعديد من العروض المهمة مثل «الملك لير»، و«أهلا يا بكوات»، «رجل القلعة»، و«بلقيس»، و«ليلة من ألف ليلة».

شاركت في تصميم ملابس الفنانين بالعديد من الأعمال الفنية المتنوعة، خاصة المسرح، ووصل عدد مشاركتها بالمسرحيات إلى 80 عملًا فنيًا.

كانت الراحلة تستخدم ملابس العمل التي تدل على الزمان والمكان والظروف المناسبة لكل شخصية، وتشتري خامات الملابس من المناطق المخصصة لها مثل منطقة الأزهر والوكالة، وجرى تكريمها في الدورة السابعة للمهرجان القومي للمسرح عام 2014.