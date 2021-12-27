وفاة مصممة الملابس والديكور نعيمة عجمي

أعلن مصمم الديكور حازم شبل، وفاة الفنانة ومصممة الملابس والديكور نعيمة عجمي، منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك».

ونشر صورة لها خلال استلام إحدى الجوائز بمشوارها الفني، وعلق عليها قائلاً، « بخالص الحزن والأسي .. أنعي لكل الزملاء في مصر وأصدقائها في العالم .. وفاة الغالية مصممة الديكور والملابس المسرحية المتميزة الأستاذة الفنانة/ نعيمة عجمي».

حازم شبل يطلب الدعاء لـ نعيمة عجمي

وطالب الجمهور بالدعاء لها قائلاً، « ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته».

معلومات عن مصممة الديكور نعيمة عجمي

نعيمة عجمى تخرجت فى كلية الفنون الجميلة قسم الديكور وعملت فى بدايتها بمسرح الطليعة وكان أول عرض قدمته هو عرض «يا عنتر» مع المخرج سمير العصفورى وقد قامت بتصميم الملابس للعديد من العروض المهمة مثل «الملك لير»، «أهلا يا بكوات»، «رجل القلعة»، «بلقيس»، «ليلة من ألف ليلة» وغيرها.

شاركت في تصميم ملابس الفنانين في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة وخاصة المسرح، فقد وصل عدد مشاركتها بالمسرحيات إلى 80 عمل فني .

تستخدم ملابس العمل التي تدل على الزمان والمكان والظروف المناسبة لكل شخصية، وتشتري خامات الملابس من المناطق المخصصة لها مثل منطقة الأزهر والوكالة.

تكرمت في الدورة السابعة للمهرجان القومي للمسرح عام 2014.

أخر أعمال نعيمة عجمي

أخر أعمال شاركت بها كمصممة ديكور وملابس، مسرحية المتفائل، والمسرحية مأخوذة من رواية (كانديد) للكاتب الفرنسي فولتير، ومن إخراج إسلام إمام، ومن بطولة سامح حسين وسهر الصايغ .

وكرمها المهرجان العربي للمسرح يكرم رائدة السينوغرافيا نعيمة عجمي، وقالت فنانة الديكور والازياء نعيمة عجمي في تصريحات صحفية سابقة إنها متأثرة أشد التاثر لما يحمله التكريم لها من قيمة عظيمة .