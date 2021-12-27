«العدل» تتعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير شهادات عن بعد وتوثيق مميكن

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، بديوان الوزارة مراسم توقيع مذكرتي تفاهم و4 بروتوكولات تعاون، بحضور جمال نجم نائب رئيس محافظ البنك المركزي ومحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسن إسماعيل غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة التوجه نحو التحول الرقمي، ودعماً لرؤية وزارة العدل في تقديم خدماتها إلكترونياً ورقمنة الوثائق الرسمية.

تناولت مذكرتي التفاهم بين وزارة العدل واتحاد بنوك مصر وبنك مصر تفعيل منظومة تقديم بعض خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا، ومنها الاستعلام عن سريان التوكيلات والحصول علي عقد مشهر أو شهادات تصرفات عقارية وسداد مقابل تلك الخدمات إلكترونياً، بشكل يٌمكن من الحصول علي تلك الخدمات بسهولة ويسر في أعمال البنوك.

توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم عن بعد

ونفاذاً للمشروع القومي لتأمين ورقمنه وثائق الدولة الرسمية، جرى توقيع بروتوكول يتيح توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بعد بفروع بنك مصر بجميع المحافظات لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات من داخل 3 فروع للبنك في مدن القاهرة والأقصر والغردقة.

توفير وحدة إصدار شهادات عن بعد وخدمات التوثيق المميكنة

كما جرى توقيع بروتوكول مع شركة «جولدن بيراميدز بلازا» المالكة للسوق التجاري «سيتي ستارز» لتوفير وحدة إصدار شهادات عن بعد، إضافة إلى خدمات التوثيق المميكنة السابق تقديمها داخل هذا السوق التجاري.

ووتمّ توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وبنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان لتقديم الخدمات البنكية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرات البنك المركزي، وذلك في إطار سعي وزارة العدل لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بانتقال الحكومة تدريجياً إلي العاصمة الإدارية، ولتحقيق سهولة ذلك الانتقال.