خطة وزارة العدل لتطوير منظومة القضاء والمحاكم

قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، إن وزارة العدل وضعت خطة لتطوير منظومة القضاء، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر للمواطنين وتحديد العمل بقطاعات الوزارة، موضحًا أن الوزارة نفذت برنامج «وزارتي» يتابع كل ورقة يتسلمها الموظف، مع تطبيق الحوكمة في الإدارة لتقنين العملية الإدارية.

محاور خطة تطوير وزارة العدل

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن خطة تطوير وزارة العدل وضعت محور لتطوير الخدمة المقدمة، من بينها خدمات الشهر العقاري الذي جرى فيه تطوير سريع خلال وقت قياسي.

وأوضح أن منظومة التقاضي وتطوير المحاكم، شهدت تطويرًا أيضًا لتليق بالمتقاضي والقاضي والقضاء المصري، في ظل تحقيق عدالة ناجزة التي يريدها المواطن والدولة، مشيرًا إلى رفع كفاءة المحاكم بنسبة قد تصل إلى 100%.

كورونا سّرع التقاضي الإلكتروني

من جهته، قال المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن وزارة العدل لديها خطة لتطبيق التقاضي الإلكتروني، موضحًا أن ظهور جائحة كورونا أسرعت هذا الأمر، مضيفًا أنه يوجد حاليًا التوقيع الإلكتروني وتتبع الجلسات عن بعد، كما يجرى قيد الدعوى إلكترونيًا، إذ ترسل رسالة للشخص مقدم الدعوى، ويمكنه أيضًا التقدم إلى المحكمة لحضور الجلسة إذا لم يكتف بالجلسة الإلكترونية.

افتتاح 110 فرع للشهر العقاري

بينما أوضح المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، أن الوزارة رصدت الشكاوى التي قدمها المواطنين لعرضها على وزير العدل، والذي أمر بحلها في أسرع الوقت من خلال تأهيل كوادر الشهر العقاري، وتصعيد الكفاءات ونقل 1100 موظف، مبينا أنه جرى افتتاح 110 فرع داخل مكاتب البريد.