عام حافل بالكوارث المناخية.. وخسائر بأكثر من 170 مليار دولار حول العالم

تسببت الكوارث المناخية الـ10 الأعلى كلفة هذا العام بخسائر بلغت قيمتها أكثر من 170 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما ذكرته منظمة «كريستشان إيد» الخيرية البريطانية.

خسائر بالمليارات نتيجة الكوارث المناخية

وأعلنت منظمة «كريستشان إيد» الخيرية في بريطانيا، أمس الاثنين، أن الكلفة المترتبة عن الكوارث المناخية التي شهدتها العالم خلال هذا العام، كالفيضانات والحرائق وموجات الحر بالاستناد إلى شركات التأمين وتقارير النتائج، بلغت قيمتها 170 مليار دولار مقارنة بالعام الماضى التى بلغت قيمتها 150 مليار دولار، ويعنى ذلك زيادة بنسبة 13% فى الخسائر عن العام الماضى.

وأضافت «كريستشان إيد»، أن هذا المنحى التصاعدي يعكس آثار التغيّر المناخي، الذي تسبب به الإنسان، حيث إن الكوارث العشر الأولى أدت إلى مصرع ألف و75 شخصا على الأقل، وإجلاء نحو 1.3 مليون من منازلهم.

الكارثة الأعلى كلفة لعام 2021

كما جاء إعصار «إيدا» المدمر، الذي يعد من أقوى الأعاصير التي ضربت شرق الولايات المتحدة، منذ 150 عاما، في أغسطس الماضى، في أعلى القائمة باعتباره الكارثة الأعلى كلفة في عام 2021، حيث تسبب بخسائر بلغت نحو 65 مليار دولار، و أسفر سفر عن مقتل 74 قتيلًا، حيث إن ضربه «لويزيانا»، تسبب بفيضانات غير مسبوقة في مدينة «نيويورك» والمناطق المحيطة بها.

وأتت على القائمة بعد إعصار «ايدا»، فيضانات المانيا وبلجيكا المميتة التى اجتاحت البلاد في يوليو الماضي، حيث بلغت خسائرها بقيمة 43 مليار دولار، فيما لقى أكثر من 188 شخصا مصرعهم، كما بلغت خسائر موجة البرد والعواصف الشتوية التى دمرت شبكة الكهرباء الضخمة في ولاية «تكساس»، 23 مليار دولار، تليها فيضانات مقاطعة «خينان» الصينية، في يوليو الماضي، التي بلغت قيمة خسائرها نحو 17.6 مليار دولار.

وذكرت المنظمة، باقى الكوارث التي خلفت خسائر بمليارات الدولارات، وهى فيضانات كندا وموجة الصقيع أواخر الربيع في فرنسا وإعصار ضرب الهند بنجلاديش في مايو الماضي

وفى السياق ذاته، قالت المنظمة، أن تقييمات إلتقرير التى تجريها المنظمة تغطي بشكل أساسي الكوارث المناخية في البلدان الغنية التي تملك بنية تحتية أفضل، إذ أنه من الصعب تقدير الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث في البلدان الفقيرة. كالفيضانات التى ضربت جنوب السودان، حيث انعكست آثارها على نحو 800 ألف شخص.

وفي منتصف ديسمبر الجارى، قالت شركة «سويس ري»، أكبر شركة إعادة تأمين ضد الكوارث في العالم، أن الكوارث المناخية تسببت هذا العام بأضرار بلغت قيمتها 250 مليار دولار بزيادة 24 % عن العام الماضي، والكلفة التي ترتبت على قطاع التأمين وحده هي رابع أعلى كلفة منذ عام 1970.