فيضانات البرازيل تشرد آلاف السكان في 19 مدينة

أجبرت الفيضانات التي اجتاحت البرازيل، أكثر من 11 ألف شخص على مغادرة منازلهم بولاية «باهيا»، بعدما هطلت أمطار غزيرة على 19 مدينة من بينها غوراتينغا وإيتورورو وكواراتشي.

إجلاء المواطنين فى البرازيل بسبب الفيضانات

وأجلت السلطات المحلية، في البرازيل أكثر من 11 ألف شخص في ولاية «باهيا»، حيث تولت تقديم مساعدات لعدد منهم بسبب الفيضانات التى اجتاحت 19 بلدية بالولاية.

ضحايا فيضانات البرازيل

وذكرت وكالة الدفاع المدني في الولاية، أن الأمطار الغزيرة تسببت بمصرع 17 شخصا، منذ 17 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شخص لقي حتفه الخميس الماضى، مضيفا أن ما يقرب من 66 بلدية تواجه حالة طوارئ بسبب الأحوال الجوية السيئة، مشيرا إلى أن عدد الذين جرى إجلاؤهم، بلغ نحو 11 ألفا و260 شخصا، فيما جاء عدد الذين تولت السلطات تأمين مأوى لهم نحو 4 آلاف و185 شخصا.

جهود حكومة ولاية «باهيا» لمواجهة الفيضنات

كما أطلقت حكومة ولاية «باهيا» والحكومة الفيدرالية، أمس السبت، عملية مشتركة بأفراد وطائرات ومعدات؛ لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.

ووفقا لوكالة أنباء «فرانس برس»، أوضح حاكم ولاية «باهيا»، روي كوستا، أن السلطات المختصة تتحرك بكل إمكانياتها ونتخذ كافة الإجراءات لضمان الدعم اللازم لضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت «باهيا» في أعياد الميلاد هذا العام.

وفي سياق متصل، أبلغ وزير البنية التحتية بالولاية، عن فيضانات وعوائق مرورية على 17 طريقا، بعضها بسبب انزلاقات للتربة وانهيارات صخرية، فيما أكد مسؤولون في «سالفادور» عاصمة الولاية، أن معدل هطول الأمطار بالمدينة، خلال شهر ديسمبر الجاري، بلغ 250 ميليمترا حتى الجمعة الماضي، أي خمسة أضعاف معدل الأمطار الطبيعية، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».