«ثقافة وآثار النواب» توافقان على مشروع إنشاء صندوق للسياحة والآثار

وافقت لجنتا الثقافة والإعلام، والسياحة والآثار، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق السياحة والآثار، جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، وبحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

صندوق السياحة والآثار

واستعرض الوزير خالد العناني، أمام لجنتي مجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف دمج صناديق السياحة والآثار، بغرض تنويع موارد قطاعي السياحة والآثار، لا سيما أن الموارد كانت تقتصر فقط على الواردة من قطاع السياحة ممثلة في ألعاب المائدة.

وأكد الوزير أنه لا يوجد صندوق الآثار، موضحا أن صندوق الآثار لم يعد موجودا بوجود المجلس الأعلى للآثار، أما صندوق آثار النوبة، فلم يعد له وجود.

العناني: نتعامل مع السياحة والآثار كملف واحد

وأوضح العناني أن صندوق السياحة هو الذي يصرف على خدمة بعض القطاعات بالآثار، مشيرا إلى دمج كل الصناديق للصرف على الخدمات السياحية والآثار حتى ولو تم فصل وزارة السياحة عن الآثار مستقبلا.

وقال خالد العناني: «ننظر لملف السياحة والآثار وكأنه ملف واحد»، مشيرا إلى أن الصندوق لن يلغي المجلس الأعلى للآثار. وشهد الاجتماع جدلا بشأن مصارف الصندوق وكذلك الموارد.

وأكدت درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب: «دخل السياحة كبير ولكن أغلبه يأتى من الآثار، ولا يجب أن ننجرف في مجال الفصل بين السياحة والآثار، لأننا نستهدف دعم القطاع بالكامل».

فيما قالت نورا علي، رئيس لجنة السياحة والآثار: نحن في دولة واحدة ولا مجال للحديث عن الفصل بين القطاعين.

وأكد خالد العناني أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة والهدف واحد، لافتا إلى أن الصندوق الجديد المزمع إنشاؤه من المتوقع أن يجمع مليار جنيه.