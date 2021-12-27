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محمود مسلم

تشيلسي يتوج بجائزة جلوب سوكر لأفضل ناد في العالم على حساب الأهلي

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الوطن
08:13 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
تشيلسي

تشيلسي

توج نادي تشيلسي الإنجليزي بجائزة جلوب سوكر لأفضل ناد في العالم خلال عام 2021، خلال الحفل المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد تتويج الفريق اللندني بلقب دوري أبطال أوروبا.

بطولات تشيلسي في 2021

وحقق الفريق اللندني الجائزة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالتغلب على مانشستر سيتي في المباراة النهائية، قبل أن يتوج الفريق بلقب السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي قد توج بنفس الجائزة عبر تصويت رواد موقع «التيك توك» التي فاز بها بعد المنافسة مع مانشسر سيتي الإنجليزي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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