يبحث الكثيرون عن كيفية التقديم في وظائف مدارس النيل 2022 – 2023، بعد إعلان مجموعة مدارس النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية بدء قبول طلبات التوظيف الأكاديمية والإدارية والمدرسين بالفروع: (أكتوبر، زايد، السادات، العبور، الشروق، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة) للعام الدراسي 2022 – 2023.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة اليومية التي يقدمها بوابة موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، كيفية التقديم في وظائف مدارس النيل أون لاين وفق الموقع الرسمي لمجموعة المدارس، وذلك في التقرير التالي.

الوظائف المطلوبة في مدارس النيل 2022 – 2023

وجاءت الوظائف الشاغرة في مدارس النيل المصرية كالآتي:

- محاسب.

- أخصائي مخازن.

- أخصائي موارد بشرية.

- أخصائي نفسي.

- أخصائي اجتماعي.

- طبيب.

- ممرضة.

- مسؤول شؤون إدارية ومراقبة امتحانات.

- مسؤول استقبال.

- مسؤول شؤون إدارية الأدوار.

- أخصائي نظم ومعلومات.

- رئيس الخدمات المساعدة.

- منسق إداري رياض الأطفال.

- مساعد خدمات إدارية والمسؤول الإداري للباصات ومشرف العمال ومشرف أمن وأمن مخزن.

- مشرفة طلاب وفرد أمن.

- فني.

- عاملة نظافة ومنسق حدائق ونجار وسباك وكهربائي.

كيفية التقديم في وظائف مدارس النيل

حتى يتمكن الراغبون في التقديم لوظائف مدارس النيل أون لاين للعام 2022 – 2023، وذلك في التقرير التالي:

الدخول على الموقع الرسمي لمدارس النيل، مع العلم أنه بسبب الضغط قد يكون الموقع غير عامل، ويجب المحاولة في وقت لاحق.

يتم بعدها ملء بيانات الاستمارة الإلكترونية، من خلال إدخال البيانات الشخصية الأساسية للمتقدمين مثل الرقم القومي، المحافظة، تاريخ الميلاد.

بعدها سيطلب البيانات الأساسية والتي تتضمن الاسم الرباعي والجنسية والبريد الإلكتروني، ومحافظة، ورقم الهاتف المحمول، والحالة الاجتماعية، وحالة التنجيد للذكور.

بعد ذلك سيطلب منك إدخال البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي للمتقدم، والتي تشمل المؤهل الجامعي، والتقدير، والكلية، والجامعة، وسنة التخرج.

يتم بعد ذلك إدخال بيانات الوظيفة، مثل محافظة العمل، وجهة العمل، والوظيفة التعليمية، عدد سنوات الخبرة، آخر مرتب، المرتب المتوقع، مستوى اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، مستوى الحاسب الآلي، والمدرسة المتقدم للعمل بها، ونوع الوظيفة المتقدم.

يجب الموافقة على إقرار بصحة البيانات المذكورة، والموافقة على شروط شغل الوظيفة، ثم الضغط على «حفظ» والانتظار للرد عبر البريد الالكتروني أو الهاتف.