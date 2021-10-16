تعرف على وظائف مدارس النيل المصرية 2021

كشف عبدالرحمن على، مدير مدرسة النيل الدولية فرع طبية بمحافظة الأقصر، عن وظائف مدارس النيل المصرية 2021، موضحاً أن الوظائف المتوفرة هي «مساعد إداري» وتشترط مؤهل فوق متوسط وخبرة في الأعمال الإدارية، ووظائف «الأخصائي النفسي» والتي تشمل تخصصين هما صحة نفسية أو آداب علم نفس.

وأضاف «علي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم لوظائف مدارس النيل المصرية 2021 يجرى بشكل إلكتروني ولا توجد أي تعاملات ورقية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمدارس النيل، مشدداً على ضرورة استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقديم.

طرق التقديم لوظائف مدارس النيل المصرية 2021

- الدخول على موقع مدارس النيل المصرية الإلكتروني.

- كتابة الرقم القومي باللغة الإنجليزية.

- اختيار المدرسة المتقدم للعمل بها.

- اختيار الوظيفة المتقدم عليها.

تعرف على مدارس النيل المصرية 2021

- مدرسة النيل المصرية فرع مدينة السادات.

- مدرسة النيل المصرية فرع مدينة أسيوط الجديدة.

- مدرسة النيل المصرية فرع الأقصر بمدينة طيبة الجديدة.

- مدرسة النيل المصرية فرع مدينة دمياط الجديدة.

- مدرسة النيل المصرية فرع مدينة أسوان الجديدة.

- مدرسة النيل المصرية فرع مدينة القاهرة الجديدة.

- مدرسة النيل المصرية فرع مدينة الشروق.

- مدرسة النيل المصرية فرع مدينة القاهرة الجديدة بالياسمين.

- مدرسة النيل المصرية فرع الشيخ زايد بالجيزة.

- مدرسة النيل المصرية فرع العبور.

- مدرسة النيل المصرية فرع أكتوبر.

- مدرسة النيل المصرية فرع بورسعيد.

- مدرسة النيل المصرية فرع المنيا.

- مدرسة النيل المصرية فرع قنا.

وفي سياق متصل، كشفت وحدة مدارس النيل، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، عن تفاصيل خطة بدء العام الدراسي الجديد:

- الصف الثالث والسادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 22/9/2021.

- الصف الأول الابتدائي وKG2 يوم الأحد الموافق 26/9/9021.

- الصف الثاني الابتدائي وKG1 يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

وأشارت إلى أن إجازة نصف العام من الأحد الموافق 2 فبراير 2022 حتى يوم الثلاثاء 17 من نفس الشهر.