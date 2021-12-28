مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-12-2021 في محافظات مصر

من أجل أداء الصلاة في أوقاتها ومراعاة فروق التوقيت بين كل بلدة وأخرى حول العالم، يحرص العديد من الأشخاص على متابعة مواقيت الصلاة، لذا تستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين، مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتا بسيطا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:24

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 05:13

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب 05:10

أذان العشاء: 06:31

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب 05:03

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 05:35

أذان الظهر: 12:22

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 05:47

أذان العشاء: 07:17

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:33

أذان الظهر: 01:09

أذان العصر: 03:51

أذان المغرب 06:09

أذان العشاء: 07:35

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 05:39

أذان الظهر: 12:20

أذان العصر: 03:18

أذان المغرب 05:38

أذان العشاء: 07:08